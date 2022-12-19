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ProBlend Technologie
600 ml Tritan™ Renew Behälter
Oberfläche in Seidenweiß matt
Biobasierter Kunststoff
Die ProBlend Technologie bietet drei Funktionen, die speziell für eine optimale Zutatenmischung entwickelt wurden, um ein klumpenfreies Ergebnis zu gewährleisten: Der ProBlend Motor liefert eine optimale 350-W-Leistung, wodurch der Mixfluss gefördert und alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden. Die ProBlend Klingen sind durch ihre besondere Form für maximale Krafteinwirkung und Leistung optimiert. Der ProBlend Behälter ist mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.
Lade die HomeID App herunter und entdecke Hunderte Rezepte für deinen neuen Standmixer, einschließlich neuer Ideen für Getränke, Snacks, Desserts oder sogar ganze Mahlzeiten. Entscheide dich für gesunde Mahlzeiten, die noch nie so lecker waren, mit einfachen aber geschmackvollen Abwandlungen verschiedenster beliebter Familiengerichte. Von gesünderen Schokoladendesserts bis hin zu nahrhaften Hauptgerichten – HomeID hält Rezepte für dich bereit, die du lieben wirst.
Einfach zu verwenden: Zutaten hinzugeben, drehen, mixen und genießen.
4.7
von 5
156
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Mad6the9Mike
19/12/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Mixer fuer Smoothies und vieles andere...
Mir gefaellt an diesem Standmixer das er sehr platzsparend ist, ein solides Material hat am Sockel was sich gut anfasst und nicht wie sonst ein Gefuehl von einfachem Plastik vermittelt. der EC nimmt auch nicht viel Platz weg, das ist wichtig in Singel Apartment Keuchen wo Platz eher Mangelware ist so wie bei mir. Leicht zu reinigen einfach zu benutzen wie es gut ist fuer Maenner die nicht mehr als die Basis Funktionen bei einem Mixer wollen und erwarten. Durchdacht ist auch der Deckel zum mitnehmen oder auch um das fertige an einem anderem Ort zu geniessen wie einen Smoothi. die dazu passender Phillps App hilft mir sehr gut zu meinem Produkt gleich passende Rezepte zu finden fuer alle Gelegenheiten. Gut ist auch das er nicht viel wiegt, also kann ich diesen auch problemlos mit auf Reisen nehmen um in meiner Hotelsuite fix meine Smoothies zuzubereiten am Morgen oder zum / nach dem Sport. Daher das richtige fuer Jungesellen oder wer es einfach und praktisch mag....!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 Serie Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sandri81
02/12/2022
Deutschland
Produkttest
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe den Mixer mehrheitlich für smoothies benutzt, auch gefrorene früchte, oder härteres obst konnten hervorragend zerkleinert werden. Optisch finde ich den mixer sehr schön er hat so viel Power, dass man damit alles super fein mixen kann ich Kann den nur weiterempfehlen.Schnelle & einfache Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 Serie Mixer verfasst
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Peter0369
02/12/2022
Deutschland
Auf ganzer Linie überzeugt
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Hallo, ich habe das Gerät nun einige Wochen testen können und möchte hier meine Erfahrungen teilen. Es ist ein nachhaltiges Produkt und das fällt bereits positiv bei der Verpackung auf, kein Plastik als Verpackungsmaterial. Das Gerät ist kompakt und passt gut in so ziemlich jede Küche. Die Materialien wirken durchweg sehr hochwertig. Nun zur Benutzung/Bedienung: Ich nutze schon seit vielen Jahren diese Art von "Mixer" und habe auch schon mehrere Geräte dieser Art gehabt. Was mir bei diesem Gerät wirklich gut gefällt ist die einfache Bedienbarkeit. Man hat zwei Möglichkeiten die Maschine zu starten. Entweder man drückt den eingesetzten Behälter nach unten oder man drückt ihn hinunter und verdreht diesen um ca 90°. Beim Hinunterdrücken ist es so, dass der Mixvorgang sofort beendet wird, wenn man den Behälter loslässt. Drückt man den Behälter nach unten und verdreht diesen, läuft der Mixvorgang solange bis man den Behälter wieder löst. Die Geräuschentwicklung beim Mixvorgan hält sich wirklich in Grenzen und fällt mir im Vergleich meiner bisherigen Maschinen sehr positiv auf. Ergebnisse nach dem Mixen sind sehr gut. Es ist mir aufgefallen, dass alles gleichmäßig vermischt wurde und nicht noch Stücken vorhanden sind. In der Vergangenheit habe ich es oft erlebt das das Ergebnis nicht so war und eben noch Stücken nach dem Mixen zu finden waren. Der Motor wirkt sehr stark und macht auch vor Eiswürfeln nicht halt und das finde ich schon sehr beachtlich. Andere Mixer haben da nicht genug Kraft entwickelt um das zu meistern. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich rundum zufrieden bin und das Gerät uneingeschränkt weiterempfehlen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 Serie Mixer verfasst
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Diese Bewertung wurde für Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 Serie Mixer verfasst
Das Gehäuse besteht zu 100 % aus Polypropylen (PP) aus zertifizierten biobasierten Quellen entsprechend der Massenbilanz (64 % des gesamten Kunststoffs besteht aus Bio-PP).
Die Berechnung basiert auf der Herstellung desselben Geräts mit biobasiertem Kunststoff und Tritan™ Renew im Vergleich zu 100 % reinem Kunststoff (oder reinem Polypropylen) und Tritan™.
Tritan™ Renew wird zu 50 % aus recyceltem Material aus zertifizierten Quellen entsprechend der Massenbilanz hergestellt.