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Eco Conscious Edition5000 Series Standmixer

HR2500/00

4.7
| (156) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Für einen cooleren Planeten
Bereite morgens mit dem eleganten und leistungsstarken Standmixer deine Lieblingssmoothies zum Mitnehmen zu. Nachhaltig gefertigt aus biobasiertem Kunststoff* und recyceltem Kunststoff**.
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Mit dem Philips Eco Conscious Edition Standmixer

Für einen cooleren Planeten

  • ProBlend Technologie

  • 600 ml Tritan™ Renew Behälter

  • Oberfläche in Seidenweiß matt

  • Biobasierter Kunststoff

ProBlend Technologie für feine Mixergebnisse ohne Klumpen

Die ProBlend Technologie bietet drei Funktionen, die speziell für eine optimale Zutatenmischung entwickelt wurden, um ein klumpenfreies Ergebnis zu gewährleisten: Der ProBlend Motor liefert eine optimale 350-W-Leistung, wodurch der Mixfluss gefördert und alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden. Die ProBlend Klingen sind durch ihre besondere Form für maximale Krafteinwirkung und Leistung optimiert. Der ProBlend Behälter ist mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.

Entdecke tolle Rezepte und frischen Kaffee mit HomeID

Entdecke tolle Rezepte und frischen Kaffee mit HomeID

Lade die HomeID App herunter und entdecke Hunderte Rezepte für deinen neuen Standmixer, einschließlich neuer Ideen für Getränke, Snacks, Desserts oder sogar ganze Mahlzeiten. Entscheide dich für gesunde Mahlzeiten, die noch nie so lecker waren, mit einfachen aber geschmackvollen Abwandlungen verschiedenster beliebter Familiengerichte. Von gesünderen Schokoladendesserts bis hin zu nahrhaften Hauptgerichten – HomeID hält Rezepte für dich bereit, die du lieben wirst.

Praktisch und einfach zu verwenden

Praktisch und einfach zu verwenden

Einfach zu verwenden: Zutaten hinzugeben, drehen, mixen und genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

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Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

2

19/12/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Mixer fuer Smoothies und vieles andere...

Mir gefaellt an diesem Standmixer das er sehr platzsparend ist, ein solides Material hat am Sockel was sich gut anfasst und nicht wie sonst ein Gefuehl von einfachem Plastik vermittelt. der EC nimmt auch nicht viel Platz weg, das ist wichtig in Singel Apartment Keuchen wo Platz eher Mangelware ist so wie bei mir. Leicht zu reinigen einfach zu benutzen wie es gut ist fuer Maenner die nicht mehr als die Basis Funktionen bei einem Mixer wollen und erwarten. Durchdacht ist auch der Deckel zum mitnehmen oder auch um das fertige an einem anderem Ort zu geniessen wie einen Smoothi. die dazu passender Phillps App hilft mir sehr gut zu meinem Produkt gleich passende Rezepte zu finden fuer alle Gelegenheiten. Gut ist auch das er nicht viel wiegt, also kann ich diesen auch problemlos mit auf Reisen nehmen um in meiner Hotelsuite fix meine Smoothies zuzubereiten am Morgen oder zum / nach dem Sport. Daher das richtige fuer Jungesellen oder wer es einfach und praktisch mag....!

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Diese Bewertung wurde für Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 Serie Mixer verfasst

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02/12/2022

Deutschland

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Produkttest

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe den Mixer mehrheitlich für smoothies benutzt, auch gefrorene früchte, oder härteres obst konnten hervorragend zerkleinert werden. Optisch finde ich den mixer sehr schön er hat so viel Power, dass man damit alles super fein mixen kann ich Kann den nur weiterempfehlen.Schnelle & einfache Bedienung

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02/12/2022

Deutschland

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Auf ganzer Linie überzeugt

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Hallo, ich habe das Gerät nun einige Wochen testen können und möchte hier meine Erfahrungen teilen. Es ist ein nachhaltiges Produkt und das fällt bereits positiv bei der Verpackung auf, kein Plastik als Verpackungsmaterial. Das Gerät ist kompakt und passt gut in so ziemlich jede Küche. Die Materialien wirken durchweg sehr hochwertig. Nun zur Benutzung/Bedienung: Ich nutze schon seit vielen Jahren diese Art von "Mixer" und habe auch schon mehrere Geräte dieser Art gehabt. Was mir bei diesem Gerät wirklich gut gefällt ist die einfache Bedienbarkeit. Man hat zwei Möglichkeiten die Maschine zu starten. Entweder man drückt den eingesetzten Behälter nach unten oder man drückt ihn hinunter und verdreht diesen um ca 90°. Beim Hinunterdrücken ist es so, dass der Mixvorgang sofort beendet wird, wenn man den Behälter loslässt. Drückt man den Behälter nach unten und verdreht diesen, läuft der Mixvorgang solange bis man den Behälter wieder löst. Die Geräuschentwicklung beim Mixvorgan hält sich wirklich in Grenzen und fällt mir im Vergleich meiner bisherigen Maschinen sehr positiv auf. Ergebnisse nach dem Mixen sind sehr gut. Es ist mir aufgefallen, dass alles gleichmäßig vermischt wurde und nicht noch Stücken vorhanden sind. In der Vergangenheit habe ich es oft erlebt das das Ergebnis nicht so war und eben noch Stücken nach dem Mixen zu finden waren. Der Motor wirkt sehr stark und macht auch vor Eiswürfeln nicht halt und das finde ich schon sehr beachtlich. Andere Mixer haben da nicht genug Kraft entwickelt um das zu meistern. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich rundum zufrieden bin und das Gerät uneingeschränkt weiterempfehlen kann.

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Diese Bewertung wurde für Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 Serie Mixer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Das Gehäuse besteht zu 100 % aus Polypropylen (PP) aus zertifizierten biobasierten Quellen entsprechend der Massenbilanz (64 % des gesamten Kunststoffs besteht aus Bio-PP).

  2. Die Berechnung basiert auf der Herstellung desselben Geräts mit biobasiertem Kunststoff und Tritan™ Renew im Vergleich zu 100 % reinem Kunststoff (oder reinem Polypropylen) und Tritan™.

  3. Tritan™ Renew wird zu 50 % aus recyceltem Material aus zertifizierten Quellen entsprechend der Massenbilanz hergestellt.