[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Hallo, ich habe das Gerät nun einige Wochen testen können und möchte hier meine Erfahrungen teilen. Es ist ein nachhaltiges Produkt und das fällt bereits positiv bei der Verpackung auf, kein Plastik als Verpackungsmaterial. Das Gerät ist kompakt und passt gut in so ziemlich jede Küche. Die Materialien wirken durchweg sehr hochwertig. Nun zur Benutzung/Bedienung: Ich nutze schon seit vielen Jahren diese Art von "Mixer" und habe auch schon mehrere Geräte dieser Art gehabt. Was mir bei diesem Gerät wirklich gut gefällt ist die einfache Bedienbarkeit. Man hat zwei Möglichkeiten die Maschine zu starten. Entweder man drückt den eingesetzten Behälter nach unten oder man drückt ihn hinunter und verdreht diesen um ca 90°. Beim Hinunterdrücken ist es so, dass der Mixvorgang sofort beendet wird, wenn man den Behälter loslässt. Drückt man den Behälter nach unten und verdreht diesen, läuft der Mixvorgang solange bis man den Behälter wieder löst. Die Geräuschentwicklung beim Mixvorgan hält sich wirklich in Grenzen und fällt mir im Vergleich meiner bisherigen Maschinen sehr positiv auf. Ergebnisse nach dem Mixen sind sehr gut. Es ist mir aufgefallen, dass alles gleichmäßig vermischt wurde und nicht noch Stücken vorhanden sind. In der Vergangenheit habe ich es oft erlebt das das Ergebnis nicht so war und eben noch Stücken nach dem Mixen zu finden waren. Der Motor wirkt sehr stark und macht auch vor Eiswürfeln nicht halt und das finde ich schon sehr beachtlich. Andere Mixer haben da nicht genug Kraft entwickelt um das zu meistern. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich rundum zufrieden bin und das Gerät uneingeschränkt weiterempfehlen kann.