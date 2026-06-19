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HR2665/93
ProExtrude Technologie
Automatische Waage
8 Formaufsätze
200 W
Schwarz
Diese einzigartige Technologie mit einem leistungsstarken Motor, einem robusten Metallrührstab und einer stabilen Frontblende aus Metall sorgt für ein geschmeidiges Ergebnis bei jeder Nudelsorte.
Das optimierte Design der Knetkammer und der leistungsstarke Metallrührstab gewährleisten bei jeder Anwendung einen exakt zubereiteten, gleichmäßigen Teig.
Die integrierte Waage berechnet die für die Mehlsorte deiner Wahl benötigte Menge an Flüssigkeit für perfekte Ergebnisse.
Bewertungen
Vorbereitungszeit für 250 g Nudeln (2–3 Portionen).
Portion geschätzt basierend auf 800 g Nudeln.
Die Anzahl der Formaufsätze kann je nach Modell variieren.
Vergleich von Nudeln aus 100 g Weizenmehl und Nudeln aus 100 g Lupinen-, Linsen- oder Weißbohnenmehl.