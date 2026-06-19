ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.
  • Köstliche frische Pasta. Mühelos.

7000 SeriesPastamaker

HR2665/93

Köstliche frische Pasta. Mühelos.
Mit dem Philips 7000 Series gelingen hausgemachte Pastagerichte mühelos. Mit der ProExtrude Technologie und den tollen Funktionen zum Mischen und Wiegen erhältst du glatte, leckere Pasta in weniger als 10 Minuten*.
Alle Vorteile anzeigen

Nahtlose Technologie für leckere Pasta in unter 10 Min.*

Köstliche frische Pasta. Mühelos.

  • ProExtrude Technologie

  • Automatische Waage

  • 8 Formaufsätze

  • 200 W

  • Schwarz

ProExtrude Technologie für einen glatten, elastischen Teig

ProExtrude Technologie für einen glatten, elastischen Teig

Diese einzigartige Technologie mit einem leistungsstarken Motor, einem robusten Metallrührstab und einer stabilen Frontblende aus Metall sorgt für ein geschmeidiges Ergebnis bei jeder Nudelsorte.

Optimale Mischtechnologie für einen perfekten Teig

Optimale Mischtechnologie für einen perfekten Teig

Das optimierte Design der Knetkammer und der leistungsstarke Metallrührstab gewährleisten bei jeder Anwendung einen exakt zubereiteten, gleichmäßigen Teig.

Anleitung für das richtige Verhältnis zwischen Mehl und Flüssigkeit

Anleitung für das richtige Verhältnis zwischen Mehl und Flüssigkeit

Die integrierte Waage berechnet die für die Mehlsorte deiner Wahl benötigte Menge an Flüssigkeit für perfekte Ergebnisse.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Vorbereitungszeit für 250 g Nudeln (2–3 Portionen).

  2. Portion geschätzt basierend auf 800 g Nudeln.

  3. Die Anzahl der Formaufsätze kann je nach Modell variieren.

  4. Vergleich von Nudeln aus 100 g Weizenmehl und Nudeln aus 100 g Lupinen-, Linsen- oder Weißbohnenmehl.