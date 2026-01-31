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Blend & GoStandmixer

HR2670/00

4.5

| (35) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

Frische Smoothies jederzeit und überall

Mache jeden Tag zu einem Smoothie-Tag mit unserem ultrakompakten Mixer der Philips Blend & Go 3000 Series. Bereite seidig glatte Getränke und Shakes im Trinkbecher zu und setze einfach den auslaufsicheren Deckel auf – schon kann es losgehen!

Alle Vorteile anzeigen

Mixen, mitnehmen und los geht's

Frische Smoothies jederzeit und überall

  • ProBlend Motor mit 350 W

  • Tragbarer Blend & Go-Trinkbecher

  • ProBlend Sternmesser aus Edelstahl

  • Zwei Geschwindigkeitsstufen

  • Spülmaschinenfeste Teile

ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke

ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke

Zerkleinere frische Zutaten mit unserer einzigartigen ProBlend Technologie. Ein langlebiger 350-Watt-Motor, der robuste Blend & Go-Trinkbecher und die Edelstahl-Sternklinge arbeiten perfekt zusammen, um seidig glatte Mixgetränke in Sekunden zu machen.

350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung

350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung

Mixe deine Lieblings-Smoothies mit einem robusten, langlebigen Motor, der perfekt für den täglichen Gebrauch ist.

Das gerippte ProBlend-Design sorgt für optimale Zirkulation

Das gerippte ProBlend-Design sorgt für optimale Zirkulation

Rippen an den Seiten des Blend & Go-Trinkbechers für unterwegs führen Speisen zurück zu den Klingen für feineres, gleichmäßigeres Mixen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

35

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

1

31/01/2026

Deutschland

Deutschland

Ein super toller Mixer ✨

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen

Diese Bewertung wurde für HR2670/00 Standmixer Blend & Go verfasst

Diese Bewertung wurde für HR2670/00 Standmixer Blend & Go verfasst

25/12/2025

Deutschland

Deutschland

Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.

Diese Bewertung wurde für HR2670/00 Standmixer Blend & Go verfasst

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18/12/2025

Deutschland

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Einfach und schnell zu bedienen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.

Diese Bewertung wurde für HR2670/00 Standmixer Blend & Go verfasst

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