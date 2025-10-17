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Eingestellt
Direkter Auslauf
Metallsieb
Tropf-Stopp
Staubschutzabdeckung
Klappen Sie den Tropf-Stopp hoch, um das Tropfen der Zitruspresse auf die Arbeitsfläche zu vermeiden. Der Tropf-Stopp ist ganz einfach zu reinigen, da er abnehmbar ist und aus spülmaschinenfestem Material besteht.
4.5
von 5
243
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Oren
17/10/2025
Deutschland
Hält ewig
Diese Saftpresse ist in täglicher Benutzung, seit 10 Jahren und läuft und läuft und läuft! Einfach zu reinigen!
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR2752/90 Zitruspresse verfasst
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Frekadelledänzer
10/03/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die beste Zitruspresse südlich vom Nordpol.
Wir Kochen viel Orangenmarmelade ein . dat hat uns die Presse gute Dienste geleistet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cinderella 63
10/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Citruspresse ist großartig.
Ich habe das Produkt gekauft, weil ich wie im Hotel auch zuhause nicht auf frisch gepresste Orangensaft verzichten will.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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