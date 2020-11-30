Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
ProBlend Crush Technologie
Profitiere von 2 Jahren weltweiter Garantie auf unsere Standmixer – das ist unsere Garantie für dauerhafte Qualität und dauerhaften Betrieb.
Leistungsstarker und gleichzeitig energieeffizienter 1.000-W-Motor für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Energieeffizienz und perfekten Mischergebnissen. Entwickelt für maximale Leistung mit der ProBlend Crush Technologie.
Mit der ProBlend Crush Technologie werden selbst die härtesten Zutaten doppelt so schnell zu feinsten Smoothies verarbeitet. Unser einzigartiges 6-Sterne-Messer in Kombination mit unserem effizienten 1.000-W-Motor sorgen für das perfekte Zerkleinern von Eis und großen Stücken.
4.4
von 5
270
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Caesar‘s
30/11/2020
Suisse
Das Produkt ist der Hammer!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen! Ich hatte die Möglichkeit im Rahmen eines Produktests diesen Standmixer von Philips auszuprobieren. Sowohl gefrorene als auch frische Früchte und Gemüse wurden innerhalb weniger Sekunden zu einem Smoothie zerkleinert. Das Design ist schlicht und der Mixbehälter ist aus Glas, was ihn besonders pflegeleicht macht und dafür sorgt, dass er keine fremden Gerüche annimmt! Ist auf jeden Fall eine Investition wert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 5000 HR3571/92 Standmixer Core verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 5000 HR3571/92 Standmixer Core verfasst
Zum koch
20/11/2020
Suisse
Super Mixxer, perfekt!!!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bIn koch von beruf, kenne mich mit mixxern gut aus. Und dieser mixxer ist einer von den besseren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 5000 HR3571/92 Standmixer Core verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 5000 HR3571/92 Standmixer Core verfasst
evint92
07/11/2020
Suisse
Hervorragendes Gerät!
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Im Rahmen eines Produkttests habe ich dieses ausgezeichnete Produkt (exkl. Flaschenzubehör) kostenlos erhalten, wovon ich sehr beeindruckt bin. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und seiner Leistung und während der Testphasen hatte ich folgende Bemerkungen: Vorteile - Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest und sie können leicht geputzt werden. Sie werden in der Spülmaschine super gereinigt sogar ohne Vorwaschen. - Seine Leistung und die Geschwindigkeit, womit es Smoothies gemacht hat, ist hervorragend! In weniger als fünf Sekunden (wirklich!) hat er frische und gefrorene Früchte, Nüsse und Samenkörner zusammen zerkleinert. - Es stehen verschiedene Geschwindigkeiten zur Verfügung. Die höchsten von denen sind in der Lage, sogar sehr harte Zutaten zu zerkleinern. - Was ich immer bekomme, ist ein sehr feiner Smoothie. Nachteile - Der Glasbehälter ist ziemlich schwer. Aus diesem Grund habe ich es schwierig gefunden, ihn per Hand zu spülen. Ich hätte jedoch erwartet, dass ein Gerät, das Eis zerkleinern kann, so wäre.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 5000 HR3571/92 Standmixer Core verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Series 5000 HR3571/92 Standmixer Core verfasst