[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Im Rahmen eines Produkttests habe ich dieses ausgezeichnete Produkt (exkl. Flaschenzubehör) kostenlos erhalten, wovon ich sehr beeindruckt bin. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und seiner Leistung und während der Testphasen hatte ich folgende Bemerkungen: Vorteile - Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest und sie können leicht geputzt werden. Sie werden in der Spülmaschine super gereinigt sogar ohne Vorwaschen. - Seine Leistung und die Geschwindigkeit, womit es Smoothies gemacht hat, ist hervorragend! In weniger als fünf Sekunden (wirklich!) hat er frische und gefrorene Früchte, Nüsse und Samenkörner zusammen zerkleinert. - Es stehen verschiedene Geschwindigkeiten zur Verfügung. Die höchsten von denen sind in der Lage, sogar sehr harte Zutaten zu zerkleinern. - Was ich immer bekomme, ist ein sehr feiner Smoothie. Nachteile - Der Glasbehälter ist ziemlich schwer. Aus diesem Grund habe ich es schwierig gefunden, ihn per Hand zu spülen. Ich hätte jedoch erwartet, dass ein Gerät, das Eis zerkleinern kann, so wäre.