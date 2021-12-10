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Alle Serien

  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen

5000 SeriesHandmixer

HR3740/00

4.7
| (50) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
Der Philips Handmixer hilft dir beim Zubereiten herrlich luftiger Kuchen und Brote für die ganze Familie. Der konische Quirl verkürzt die Zubereitungszeit für gleichmäßigen Kuchenteig. Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.
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Bis zu 25 % schneller* mit leistungsstarkem 450-W-Motor

Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen

  • 450 W

  • 5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion

  • Kaschmirgrau

Konisch geformter Quirl für höchste Lufteinführung

Konisch geformter Quirl für höchste Lufteinführung

Der einzigartig konisch geformte Quirl sorgt dafür, dass viel Luft unter den Teig gehoben wird und somit ein luftiger, glatter Kuchenteig entsteht.

Leistungsstarker 450-W-Motor für selbst die zähesten Teige

Leistungsstarker 450-W-Motor für selbst die zähesten Teige

Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.

5 Geschwindigkeitsstufen für bessere Kontrolle

5 Geschwindigkeitsstufen für bessere Kontrolle

Dank der großen Auswahl an Geschwindigkeiten hast du die volle Kontrolle beim Rühren.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

50

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

10/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar

A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.

Vorteile

Muito funcional

Nachteile

Não tem

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst

07/12/2021

Portugal

Portugal

Compacta, potente e durável

Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão

Vorteile

Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao

Nachteile

Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst

03/12/2021

Portugal

Portugal

Esta maquina é imbatível

Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!

Vorteile

Potência e o peso.

Nachteile

não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Série 5000 HR3740/00 Batedeira verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Schlagen von 4 Eiweißen im Vergleich zum Vorgängermodell