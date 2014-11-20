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Eingestellt
Unschlagbare Ergebnisse, leichter als gedacht
Wir präsentieren die brandneue Philips Küchenmaschine – unschlagbare Leistung und Vielseitigkeit sowie hohe Benutzerfreundlichkeit!
900 W
7 Geschwindigkeiten und Impulsfunktion
Einfaches 6-in-1-Design
Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse.
Das Mixen mit Planetengetriebe ermöglicht den Werkzeugen zum Kneten, Mixen und Rühren, sich in einer einzigartigen Rückwärts- und Vorwärtsbewegung statt in einer einfachen Kreisbewegung zu bewegen. So werden alle Bereiche der Schüssel erreicht und die Zutaten gut durchmischt.
Mehrere Geschwindigkeiten und die Impulsfunktion geben maximale Kontrolle für eine unbegrenzte Vielfalt von Rezepten.
4.3
von 5
82
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Nicky37
20/11/2014
Deutschland
Absolut Zufriedenstellend
Ich habe diese Maschine jetzt seit drei Tagen und ich könnte rund um die Uhr damit arbeiten. Habe alles schon getestet. Von der Rührschüssel bis hin zum Fleischwolf. Alles Top.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7958/00 Küchenmaschine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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mooi
04/12/2020
Nederland
een alles kunner
Wel een laat review maar niettemin een machine waarvan wij onder de indruk zijn. Of het nu moet kneden, mixen, raspen of gehaktsoorten draaien, een perfecte machine.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine verfasst
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nanoue
13/07/2016
France
Verifizierter Käufer
exellent
tres bon produit simple d utilisation et bon rapport qualite prix
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7958/00 Kitchen machine verfasst
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