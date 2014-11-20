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Eingestellt

Avance CollectionKüchenmaschine

HR7958/01

4.3

| (82) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Unschlagbare Ergebnisse, leichter als gedacht

Wir präsentieren die brandneue Philips Küchenmaschine – unschlagbare Leistung und Vielseitigkeit sowie hohe Benutzerfreundlichkeit!

Alle Vorteile anzeigen

Kuchen, Brot, Pizza, Kekse, Smoothies, Suppen und mehr

Unschlagbare Ergebnisse, leichter als gedacht

  • 900 W

  • 7 Geschwindigkeiten und Impulsfunktion

  • Einfaches 6-in-1-Design

Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse

Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse

Leistungsstarker 900 W-Motor für gleichmäßige, unschlagbare Ergebnisse.

Mixen mit Planetengetriebe für gut durchmischte Zutaten

Mixen mit Planetengetriebe für gut durchmischte Zutaten

Das Mixen mit Planetengetriebe ermöglicht den Werkzeugen zum Kneten, Mixen und Rühren, sich in einer einzigartigen Rückwärts- und Vorwärtsbewegung statt in einer einfachen Kreisbewegung zu bewegen. So werden alle Bereiche der Schüssel erreicht und die Zutaten gut durchmischt.

7 Geschwindigkeiten und Impulsfunktion für maximale Kontrolle

7 Geschwindigkeiten und Impulsfunktion für maximale Kontrolle

Mehrere Geschwindigkeiten und die Impulsfunktion geben maximale Kontrolle für eine unbegrenzte Vielfalt von Rezepten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

82

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

20/11/2014

Deutschland

Deutschland

Absolut Zufriedenstellend

Ich habe diese Maschine jetzt seit drei Tagen und ich könnte rund um die Uhr damit arbeiten. Habe alles schon getestet. Von der Rührschüssel bis hin zum Fleischwolf. Alles Top.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7958/00 Küchenmaschine verfasst

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04/12/2020

Nederland

Nederland

een alles kunner

Wel een laat review maar niettemin een machine waarvan wij onder de indruk zijn. Of het nu moet kneden, mixen, raspen of gehaktsoorten draaien, een perfecte machine.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7958/00 Keukenmachine verfasst

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13/07/2016

France

France

Verifizierter Käufer

exellent

tres bon produit simple d utilisation et bon rapport qualite prix

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Avance Collection HR7958/00 Kitchen machine verfasst

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