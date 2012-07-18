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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
mit Nachfüll- und Ladestation
Die hautpflegende NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt.
Sie können die NIVEA FOR MEN Rasieremulsion direkt aus der Nachfülldose in den NIVEA FOR MEN Rasierer von Philips pumpen.
Der Flex-Tracker passt sich automatisch den Gesichtskonturen an und verhindert somit Hautirritationen.
4.0
von 5
48
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Spaghetti1
18/07/2012
Suisse
Das ist der beste Rasierer
Man hat überhaupt keine gereizte Haut nach der Rasur
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS8060/24 NIVEA FOR MEN Rasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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rubin3
15/07/2012
Suisse
Sehr praktisch.
Hervorragender Rasierer, Qualität der Rasur ist sehr gut. Zum reinigen ist der Rasierer sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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petrakiara47
26/09/2016
Deutschland
Dieses Produkt ist zuverkässig und pflegeleicht
Einfach besser als andere: 3 x scheren bei einer Bewegung ist besser als nur 2 x (...und rotierend!!!) Die "Nassfunktion" ist auch ganz toll. Geht auch mal, wenn der Tank leer ist, mit einfacher Seife, die man vorher aufträgt. Darf aber nur in der Not so gemacht werden. - Tolle Flexibilität! Ich bin Fan von Philips!! Auch schon in der Generation vor diesem Gerät.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.