Sanfte Rasur, gesunde Haut

Der Philips Elektrorasierer passt sich sanft den Konturen Ihres Gesichts an, für eine besonders gründliche Rasur. Spezielle Ringe heben die Haare besser an und bereiten so die Haut optimal auf die Rasur vor. Die neue Rasieremulsion schützt die Haut vor Irritationen. Alle Vorteile ansehen