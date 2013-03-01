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Eingestellt
HS85/60
Für eine jederzeit gründliche Rasur
In einem Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 4,5 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe jedes Jahr für beste Ergebnisse.
NIVEA FOR MEN
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Der Flex-Tracker passt sich automatisch den Gesichtskonturen an und verhindert somit Hautirritationen.
Die Scherköpfe sind mit innovativen Gleitringen ausgestattet, die den Rasierer sanft über das Gesicht gleiten lassen.
3.9
von 5
159
Bewertungen
Alf56
01/03/2013
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fast wie ein neuer Rasierer
Mit dem neuen Scherkopf ist mein Rasierer wieder wie am ersten Tag.An schwierigen Stellen merkt man den neuen Scherkopf am deutlichsten.Das Auswechseln geht kinderleicht und ist in 30 Sekundenerledigt, einschalten und weiter geht es. Auch der Ersatztank für die Rasieremulsion ist sinnvoll,da ich diesen öffters wechsle.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HS85/60 Scherköpfe verfasst
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Alf56
01/03/2013
Deutschland
Fast wie ein neuer Rasierer
Mit dem neuen Scherkopf ist mein Rasierer wieder wie am ersten Tag.An schwierigen Stellen merkt man den neuen Scherkopf am deutlichsten.Das Auswechseln geht kinderleicht und ist in 30 Sekundenerledigt, einschalten und weiter geht es. Auch der Ersatztank für die Rasieremulsion ist sinnvoll,da ich diesen öffters wechsle.
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Frank1957
27/11/2011
Deutschland
Gute Rasur
Habe den Rasierer schon 2 Jahre. Geld zurück Garantie war nicht nötig. Jetzt war der Scherkopf durch geschliffen aber noch relativ scharf. Der neue ist natürlich besser, läuft wieder wie neu. Danke an Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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