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Eingestellt

2.1, 3D Blu-ray, Home Entertainment-System

HTB7255D/12

3.3

| (6) Bewertungen

Genießen Sie Filme und Musik in perfektem Sound

Das neue Philips 3D Blu-ray Home Entertainment-System HTB7255D 2.1 bietet eine perfekte, klare Audiowiedergabe und eine wirklich überzeugende Surround-Sound-Erfahrung. Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik in neuen Dimensionen.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Genießen Sie Filme und Musik in perfektem Sound

  • Verstärker der Klasse D

  • CinemaPerfect HD

  • Integriertes WiFi und Bluetooth®

  • 500 W

Kristallklarer Klang für reinen und detailreichen Sound

Kristallklarer Klang für reinen und detailreichen Sound

Dank des kristallklaren Sounds von Philips können Sie jedes Detail wiedergeben und genießen – so wie der Künstler oder Regisseur es beabsichtigte. Die Crystal Clear Sound-Technologie gibt die Soundquelle – ob Actionfilm, Musical oder Live-Aufnahme – realitätsgetreu, genau und ohne Verzerrungen wieder. Die Philips Home Entertainment-Systeme mit kristallklarem Sound halten die Audioverarbeitung so gering wie möglich und bewahren die Reinheit des Originalklangs. Das Ergebnis ist eine bessere Audiogenauigkeit.

CinemaPerfect HD für hochauflösende Videowiedergabe

CinemaPerfect HD für hochauflösende Videowiedergabe

Die neue CinemaPerfect HD-Engine von Philips bietet vierfaches Full HD für eine Videowiedergabe in besserer Qualität denn je. Die intelligente Engine schärft den Klang und reduziert Geräusche, die ausgegeben werden, wenn Videoinhalte in das MPEG-Format umgewandelt werden. Zusammen mit einem verbesserten Upscaling liefert die Engine scharfe und tiefe Bilder auf dem Fernsehbildschirm.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder Laptop, einschließlich iPod oder iPhone, auf einem Bluetooth-fähigen Lautsprecher wieder.

Technische Daten

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3.3

von 5

6

Bewertungen

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

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Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

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02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

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Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

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08/03/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Vorteile

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Nachteile

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-08

Diese Bewertung wurde für HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema verfasst

Datum der Verwendung 2019-03-08

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