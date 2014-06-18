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Eingestellt

SoundBar-Lautsprecher

HTL5140B/12

3.5

| (53) Bewertungen

Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

HTL5140 ist ein schlanker SoundBar mit einer maximalen Ausgangsleistung von 320 W. Eine hochwertige Metallverarbeitung sorgt für eine elegante Optik. Zudem kann er an der Wand montiert oder auf einer Tischplatte positioniert werden. HDMI ARC, ein HDMI-Eingang für Videos und Bluetooth® mit aptX® und AAC für kabellose Musikübertragung.

Alle Vorteile anzeigen

mit kabellosem Subwoofer

Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

  • 2.1 CH Kabelloser Subwoofer

  • Bluetooth®, aptX, AAC und NFC

  • 1 HDMI ARC-Ein- und -Ausgang

  • 320 W

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

Leistungsstarke 320 W Soundausgabe

Leistungsstarke 320 W Soundausgabe

Zwei Einheiten mit jeweils 4 Woofern und 2 Hochtönern im Inneren sorgen für einen perfekt ausgewogenen Klang. Die Gesamtausgangsleistung von 320 W wird durch einen kräftigen Bass aus der Subwoofer-Box mit 17 l ergänzt.

Tweeter aus Mylar-Material für einen High Definition-Sound

Das einzigartige Mylar-Material, das in Tweetern verwendet wird, verspricht eine außergewöhnliche Soundleistung. Der gesamte Bereich der Hochfrequenzen wird perfekt wiedergegeben. So wird Musik zum Leben erweckt und Filme klingen so, wie man es erwartet. Als integrierter Bestandteil des 2-Wege-Systems verbessert der Tweeter die Hochfrequenzen, was in Kombination mit dem Woofer zu einem reineren und klareren Sound führt. Der reinere Klang bedeutet, dass Sie die unterschiedlichen Elemente in der Musik bestimmen können. Hören Sie den einzelnen Instrumenten zu, nehmen Sie die Stimmen deutlicher wahr und genießen Sie Ihre Musik erfrischend anders.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

53

Bewertungen

18/06/2014

Deutschland

Deutschland

Ein Klangerlebnis mit einfachem Händling!

Was soll man zu dieser SoundBar noch sagen, eigentlich sind alle Wünsche die man an solch ein Gerät stellt, erfüllt. Natürlich lässt es sich übers Design immer verschiedener Meinung sein. Ich jedenfalls bin mit der Ausführung und dem Design sehr zufrieden!! Die SoundBar ist in umweltfreundlicher Verpackung angeliefert worden. Nach dem Auspacken waren auch alle im Lieferumfang beschriebenen Teile vorhanden. Das Zusammenbauen mit der vorliegenden Anleitung (Quick start guide) geht einfach und schnell. Das einzige was man dazu benötigt, ist ein kleiner Kreuzschlitz Schraubendreher für die sechs Sicherungsschrauben. Das Inbetriebnehmen ist einfach und in der beiliegenden CD auch gut beschrieben. Den Fernseher habe ich mit HDMI verbunden. Die SoundBar wird vom Fernseher sofort erkannt und schaltet sich von selbst zu. Selbst mit Bluetooth kann die Verbindung mit einem Handy zur Musikwiedergabe problemlos hergestellt werden. Ist eine super Sache, so kann die SoundBar auch zur Beschallung einer Party benützt werden. Die Fernbedienung ist wie immer intuitiv benutzbar. Der Klang der Anlage lässt für eine SoundBar, dank des größeren Subwoofers, keine Schwächen hören. Der Surround Klang ist etwas besser als bei der kleineren HTL2163B. Mit HTL5140B ist man sehr gut aufgestellt! Für mich eine absolute Kaufempfehlung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTL5140B SoundBar-Lautsprecher verfasst

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15/06/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang!!! Geiler Subwoofer!!!

Hallo, ich habe diese Woche das Model der Soundbar HTL5140B/12 bekommen. Ich besaß vorher auch schon die soundbar mit der Bezeichnung HTL2163B/12 , die war schon der Wahnsinn. Aber das Modell setzt nochmal einen drauf. Ein Plus ist aufjedenfall der Wlan Subwoofer, kein lästiges Kabel, einfach hinstellen und fertig. Ich betreibe die Soundbar diesmal über HDMI Arc und das klappt super. Wenn man den TV anmacht, geht die soundbar automatisch mit an. Der Sound ist einfach wieder der Wahnsinn, Klar und Kraftvoll. Egal wie laut man macht der Sound bleibt immer sehr gut. Der Subwoofer ist diesmal ca. Doppelt so Groß, aber das macht garnichts, weil dadurch wird Bass auch noch besser (Doppelt so Groß, Doppelt soviel Bass ;)). Ich glaube es wäre kein Problem eine Party zu feiern und damit einen ganzen Saal zu beschallen. Das aussehen ist wieder sehr edel und modern. Die 5000er serie ist ein bisschen größer als der Vorgänger, aber ist noch im Rahmen. Die Bluetooth funkiton ist wieder einmalig, auf dem Bett liegen und seine Musik über die Soundbar abspielen. Also alles in allem kann ich wieder eine Kaufempfehlung ausprechen. Schöne Grüße

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Diese Bewertung wurde für HTL5140B SoundBar-Lautsprecher verfasst

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23/08/2015

België

België

Verifizierter Käufer

Excellent rapport qualité/prix

La qualité du son de la barre HTL 5140 est très bonne, autant pour les programmes télé que pour les films et les jeux vidéo. Le design est sobre. La possibilité de transmettre de la musique par bluetooth est un plus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTL5140B Barre de son verfasst

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