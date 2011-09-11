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5.1 Home Entertainment-System

HTS3531/12

3.5

| (8) Bewertungen

Leistungsstarker Surround Sound

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Machen Sie Ihr Home Entertainment-Erlebnis unvergesslich mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.

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von kompakten Lautsprechern

Leistungsstarker Surround Sound

  • DVD

300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

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Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

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Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound

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Bewertungen

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3.5

von 5

8

Bewertungen

11/09/2011

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für HTS3531 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

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Diese Bewertung wurde für HTS3531 5.1 Home theatre verfasst

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09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

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