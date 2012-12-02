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Eingestellt
Leistungsstarker Surround Sound
Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Heimkino-System HTS3539 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound von 600 W bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.
DVD
Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes verfasst