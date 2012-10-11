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Eingestellt
HTS3541/12
Leistungsstarker Surround Sound von kompakten Lautsprechern
Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Machen Sie Ihr Home Entertainment-Erlebnis unvergesslich mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound bieten, und Full HD 1080p mit Blu-ray Disc-Wiedergabe.
Blu-Ray
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Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.
3.6
von 5
37
Bewertungen
tasso
11/10/2012
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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tasso
27/09/2012
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr zufrieden
Sehr gut, läuft anstandslos, Lautsprecher gut, die Musik ist ohne laut einzustellen hörbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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tasso
20/08/2012
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist so gut wie der Vorgänger
Manchmal ein bisschen langsam beim eintreten zum Radio weil es nicht direkt geht und wir über Home müssen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3541 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube und Picasa finden Sie unter www.philips.com/support.
Nur für WiFi-kompatible Geräte. Weitere Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.