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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS3583/12

3

| (3) Bewertungen

Leistungsstarker Surround Sound

Lassen Sie Ihr Heimkino-Erlebnis mit dem Philips Heimkino-System HTS3538 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound mit 600 W bieten, und faszinierender 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe.

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Mit Blu-ray 3D

Leistungsstarker Surround Sound

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

600 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

Technische Daten

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3.0

von 5

3

Bewertungen

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3583 5.1 Home Entertainment-System verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3583 5.1 Home Entertainment-System verfasst

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3583 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Diese Bewertung wurde für HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1 verfasst

Diese Bewertung wurde für HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1 verfasst

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