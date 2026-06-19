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  • Ein kraftvoller Wasserstrahl
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Eingestellt

Philips Sonicare F1 Standard nozzleMundduschendüse

HX3042/00

Ein kraftvoller Wasserstrahl
Verwenden Sie die Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung. Dabei kommt ein einziger Wasserstrahl zum Einsatz, um Ablagerungen zu entfernen und gründlich zwischen den Zähnen zu reinigen.
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Für eine regelmäßige Reinigung

Ein kraftvoller Wasserstrahl

  • 2 Düsen

F1 Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung

F1 Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung

Verwenden Sie die Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung. Dabei kommt ein einziger Wasserstrahl zum Einsatz, um Ablagerungen zu entfernen und gründlich zwischen den Zähnen zu reinigen.

Führungsspitze für richtige Platzierung

Führungsspitze für richtige Platzierung

Die schlanke angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Platzierung. Positionieren Sie die Düsenspitze direkt über dem Zahnfleisch, drücken Sie die Düsenspitze sanft an, sodass Kontakt mit Zahnfleisch und den Zähnen besteht, und schieben Sie sie von einem Zahn zum nächsten.

Technische Daten

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