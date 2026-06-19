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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX3042/00
2 Düsen
Verwenden Sie die Standarddüse für eine regelmäßige Reinigung. Dabei kommt ein einziger Wasserstrahl zum Einsatz, um Ablagerungen zu entfernen und gründlich zwischen den Zähnen zu reinigen.
Die schlanke angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Platzierung. Positionieren Sie die Düsenspitze direkt über dem Zahnfleisch, drücken Sie die Düsenspitze sanft an, sodass Kontakt mit Zahnfleisch und den Zähnen besteht, und schieben Sie sie von einem Zahn zum nächsten.
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