Führungsspitze für richtige Platzierung

Die schlanke angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Platzierung. Positionieren Sie die Düsenspitze direkt über dem Zahnfleisch, drücken Sie die Düsenspitze sanft an, sodass Kontakt mit Zahnfleisch und den Zähnen besteht, und schieben Sie sie von einem Zahn zum nächsten.