Eine mühelose, gründliche Reinigung Für maximale Erfassung und eine besonders gründliche Reinigung verwenden Sie die Quad Stream-Düse, um das Wasser in vier breite Ströme zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleisches zu bündeln. Die weiche Führung aus Gummi ist sanft zum Zahnfleisch, und jede Düse lässt sich einfach auf- und abstecken.