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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3603/01
HX360CB
Sonicare-Technologie
Personalisierbare Aufkleber
Kostenlose Sonicare for Kids-App
Sanfte pulsierende Bewegungen reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleisches. So werden die Zähne Ihrer Kinder gründlich gereinigt, während sie das Zähneputzen lernen.
Die Bürstenköpfe wurden speziell für Kinder entwickelt, damit ihre Zähne gründlich gereinigt werden, während sie das Zähneputzen lernen. Ein Mini-Bürstenkopf ist enthalten. Bürstenköpfe in Standardgröße sind separat erhältlich.
Die Haustier-Edition enthält wiederverwendbare Aufkleber mit denen Kinder ihre Zahnbürste jederzeit in ein neues Tier verwandeln können. So macht das Zähneputzen Spaß!
4.7
von 5
45
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Kids24
01/04/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr gut beim Kind angekommen
extrem leicht und für Kinder geeignet - kann diese Zahnbürste nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst
Marichenbeezi
22/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Wow
Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.
Vorteile
Personalisierung Super Putzleistung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst
KleinMimi
18/09/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!
Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!
Vorteile
Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung
Nachteile
Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).