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  • Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.
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1100 SeriesElektrische Schallzahnbürste

HX3641/02

HX364W3

4.4
| (365) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.
Die Sonicare Technologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x besser* als eine Handzahnbürste.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Sonicare.

  • Sonicare-Technologie

  • 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

  • Schlankes, ergonomisches Design

  • 14 Tage Akkulaufzeit

Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

Sicher und schonend im Gebrauch

Sicher und schonend im Gebrauch

Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

365

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

06/08/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Top Qualität - handlich - leicht

Es ist bedienerfreundlich, elegant, funktionsfähig und hat nicht unnötigen schnick schnack

Vorteile

Muss nicht immer in die Ladestation

Nachteile

steht nicht gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

21/04/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

So gut!

Handliches Gerät, mit der Funktion "Zähne reinigen und Zahnfleisch stärken". Mehr braucht es nicht! Lange Akkulaufzeit!

Vorteile

Ideales Gerät

Nachteile

Keine Transport-Verpackung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

17/09/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Die Schallz erfüllt meine Erwartungen voll und gan

Die Zahnbürste liegt gut in der Hand und anfänglich empfindliche Stellen im Gaumen und am Zahnfleisch haben sich innert zwei Tagen an die Vibrationen gewöhnt.

Vorteile

Klein und handlich, lange Akkudauer

Nachteile

Keine bis jetzt festgestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/31 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/31 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch

  2. Individuelle Ergebnisse können variieren

  3. Daten sind abrufbar

  4. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm