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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3641/11
HX364W2
Sonicare Schalltechnologie
4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
Schlankes, ergonomisches Design
14 Tage Akkulaufzeit
Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.
4.4
von 5
365
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Glitzer Lady
06/08/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Top Qualität - handlich - leicht
Es ist bedienerfreundlich, elegant, funktionsfähig und hat nicht unnötigen schnick schnack
Vorteile
Muss nicht immer in die Ladestation
Nachteile
steht nicht gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
AktiverGreis
21/04/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
So gut!
Handliches Gerät, mit der Funktion "Zähne reinigen und Zahnfleisch stärken". Mehr braucht es nicht! Lange Akkulaufzeit!
Vorteile
Ideales Gerät
Nachteile
Keine Transport-Verpackung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/11 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Echtzahn
17/09/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Die Schallz erfüllt meine Erwartungen voll und gan
Die Zahnbürste liegt gut in der Hand und anfänglich empfindliche Stellen im Gaumen und am Zahnfleisch haben sich innert zwei Tagen an die Vibrationen gewöhnt.
Vorteile
Klein und handlich, lange Akkudauer
Nachteile
Keine bis jetzt festgestellt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/31 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 1100 Series HX3641/31 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
Individuelle Ergebnisse können variieren
Daten sind abrufbar
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm