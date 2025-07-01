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Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
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HX6041/11
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Kann ich mein Sonicare AirFloss Ladegerät für meine Zahnbürste verwenden?
Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?
Mein Bürstenkopf fällt von meiner Sonicare Zahnbürste ab