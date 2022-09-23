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Philips Sonicare For KidsStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6042/33

4.8
| (26) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung in Sekunden.*
Der Sonicare For Kids Zahnbürstenkopf eignet sich perfekt für kleine Münder mit wachsenden Zähnen. Er funktioniert ausschließlich mit der elektrischen For Kids Zahnbürste, mit der er für ein sicheres und angenehmes Putzen sorgt, das Kindern Spaß macht.
Alle Vorteile anzeigen
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Reinigt und schützt die Zähne von Kindern ab 7 Jahren

Hervorragende Reinigung in Sekunden.*

  • Doppelpack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Kinderfreundliche Reinigung

Ab 7 Jahren

Ab 7 Jahren

Der Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenkopf verfügt über ein ergonomisch geformtes Profil, geeignet für Ihr Kind im Alter von 7 Jahren und darüber, und weiche Borsten für eine sanfte Reinigung. Er verfügt außerdem über einen Gummiüberzug auf der Rückseite des Bürstenkopfs für eine sicherere, angenehmere Reinigung. Auch in kleinerer, kompakter Größe für Kinder ab 4 Jahren erhältlich.

Entfernt bis zu 75 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt bis zu 75 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Der Philips Sonicare For Kids Bürstenkopf bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Plaque-Entfernung als eine Handzahnbürste. Fangen Sie bei Ihren Kindern mit mehr Schutz von Zahnschäden und angenehmeren Kontrollbesuche beim Zahnarzt an. Bessere Untersuchungsergebnisse garantiert, sonst bekommen Sie Ihr Geld zurück.

Hervorragende Reinigung, die jede Sekunde optimal nutzt

Hervorragende Reinigung, die jede Sekunde optimal nutzt

Unsere Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die begrenzte Zeit, die Ihre Kinder mit dem Zähneputzen verbringen, optimal zu nutzen, da sie an gesunde Gewohnheiten herangeführt werden und ihre Zahnputztechnik perfektionieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

26

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

23/09/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Bürstenköpfe für die Kids

Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.

Vorteile

Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe

Nachteile

keine

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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19/09/2022

Deutschland

Deutschland

Super annehmen und leicht im Mund

Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super

Vorteile

Weiche Börsten

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

18/09/2022

Deutschland

Deutschland

Weiche Borsten

Die Zahnbürstenaufsätze mit ihrer ovalen Form haben eine passende Größe für Kinder. Die Borsten sind weich und angenehm. Mein Sohn ist sehr begeistert davon, klare Weiterempfehlung

Vorteile

Weiche Borsten

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste