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Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Kinderfreundliche Reinigung
Der Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenkopf verfügt über ein ergonomisch geformtes Profil, geeignet für Ihr Kind im Alter von 7 Jahren und darüber, und weiche Borsten für eine sanfte Reinigung. Er verfügt außerdem über einen Gummiüberzug auf der Rückseite des Bürstenkopfs für eine sicherere, angenehmere Reinigung. Auch in kleinerer, kompakter Größe für Kinder ab 4 Jahren erhältlich.
Der Philips Sonicare For Kids Bürstenkopf bietet klinisch erwiesen eine gründlichere Plaque-Entfernung als eine Handzahnbürste. Fangen Sie bei Ihren Kindern mit mehr Schutz von Zahnschäden und angenehmeren Kontrollbesuche beim Zahnarzt an. Bessere Untersuchungsergebnisse garantiert, sonst bekommen Sie Ihr Geld zurück.
Unsere Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die begrenzte Zeit, die Ihre Kinder mit dem Zähneputzen verbringen, optimal zu nutzen, da sie an gesunde Gewohnheiten herangeführt werden und ihre Zahnputztechnik perfektionieren.
4.8
von 5
26
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Vorteile
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Nachteile
keine
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
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LadySL
19/09/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Vorteile
Weiche Börsten
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Losa212
18/09/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Weiche Borsten
Die Zahnbürstenaufsätze mit ihrer ovalen Form haben eine passende Größe für Kinder. Die Borsten sind weich und angenehm. Mein Sohn ist sehr begeistert davon, klare Weiterempfehlung
Vorteile
Weiche Borsten
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste