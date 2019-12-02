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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX684J
HX6856/29
HX9339/89
HX684P
HX6823/29
HX6839/24
HX683P
HX6839/52
HX684A
HX6857/34
HX684A
HX6857/52
HX685B
HX6870/53
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Hervorragende Reinigung, weißere Zähne.
Der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur sieben Tagen.
Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.
Es ist klinisch erwiesen, dass der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf in nur vier Wochen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste entfernt.
4.5
von 5
103
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
marlau
02/12/2019
Suisse
Super! diese Standard-Bürstenköpfe
Es hat mir geholfen, mein empfindliches Zahnfleisch wieder zu normalisieren..
Vorteile
Super Zahnbürste
Nachteile
Nicht mehr erhältlich, kein ähnliches Ersatzprodukt im Angebot
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6066 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6066 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Prash
14/08/2018
Suisse
Clean well and efficiently
I bought these as replacements for my factory manufactured brush heads for the electric toothbrush that were rather small for my teeth. These easily reach places at the back of my jaw.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Frankfurterin
19/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Bürstenköpfe
Ich bin sehr begeistert von diesen Bürstenköpfen, die Zähne fühlen sich danach an, als wenn man von einer Professionellen Zahnreinigung kommen würde. Ich hatte vorher die Pro Result Bürsten Köpfe, doch seitdem ich diese hier besitze würde ich Sie nicht mehr austauschen wollen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste