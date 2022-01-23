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Eingestellt

Philips Sonicare W2 Optimal White2x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6062/13

4.6

| (380) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Bis zu 100 % weißere Zähne in nur einer Woche*

Der W2 Optimal White-Zahnbürstenkopf ist perfekt für alle geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlend weißes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Reinigung zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.

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Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

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Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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Alle 3 Monate wechseln, um optimale Ergebnisse zu erzielen

Bis zu 100 % weißere Zähne in nur einer Woche*

  • Bis zu 7x mehr Plaque-Entfernung

  • Entfernt bis zu 100% mehr Verfärbungen

  • Härtegrad der Borsten: Medium

  • Kompatibel mit allen Sonicare Handstücken außer Philips One und Kids

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.

Wählt automatisch den besten Putzprogramm für optimale Ergebnisse**

Wählt automatisch den besten Putzprogramm für optimale Ergebnisse**

Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der Philips Sonicare W2 Optimal White Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch den optimalen Putzprogramm und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

380

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

23/01/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

effizient und gut

Sanft zum Zahn, wirklich optimal. Wäre natürlich besser, wenn solche Produkte preisgünstiger sind.

Vorteile

ermöglicht eine sehr gute Zahnreinigung nebst Zahnfleischmassage

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W2 Optimal White HX6064/11 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für W2 Optimal White HX6064/11 4x Schwarze Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Datum der Verwendung 2021-07-23

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Weiche Bürsten, aber starke Wirkung

Ich bin ein absoluter und loyaler Fan von Philips und ihren Produkten. Meine Ultraschall-Zahnbürste und die große Auswahl an Bürstenköpfe sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass mein Zahnarzt seit Jahren keine Arbeit mit meinen Zähnen hat.

Vorteile

Hält, was es verspricht. Kulanter und guter Service

Nachteile

Ich wünschte mir häufiger Zahnbürsten und Mundhygiene-Produkte, die zwei Bürsten gleichzeitig aufbewahren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6064/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst

Datum der Verwendung 2023-10-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6064/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst

Datum der Verwendung 2023-10-21

14/03/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekte Borstenstärke mit sauberen Ergebnis

Diese Aufsätze für die Philips Sonicare Zahnbürste reinigen sehr gut die Zähne. Die Borstenstärke ist dabei perfekt gewählt. Sie sind nicht zu fest, aber reinigen trotzdem hervorragend. Nach dem Zähneputzen hat man ein sehr sauberes Zahngefühl.

Vorteile

Reinigt sehr gut, angenehme Borstenstärke

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6062/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Datum der Verwendung 2024-02-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6062/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst

Datum der Verwendung 2024-02-14

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Haftungsausschlüsse

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar