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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX960U
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX6221/21
HX6221/22
HX684J
HX6856/29
UV-Reinigungstechnologie
Reinigt 2 Bürstenköpfe**
Reinigt ohne Chemikalien
Lädt 1 Zahnbürste***
Bestrahlen Sie Ihre Bürstenköpfe mit Reinigungslicht: Der Reflektor des UV-Reinigungsgeräts streut das Reinigungslicht auf dem gesamten Bürstenkopf, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Drücken Sie die Taste einmal, um das UV-Reinigungsgerät zu aktivieren.
Einfach und sicher: Das UV-Reinigungsgerät schaltet sich nach Abschluss des 10-minütigen Reinigungszyklus aus.
4.6
von 5
22
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Killer67
19/04/2021
Italia
Verifizierter Käufer
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Teil der Aktion
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Vorteile
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Syria89
08/01/2021
Italia
Teil der Aktion
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
H.A., E. coli, S. mutans, HSV-1 zur Verwendung mit InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) und Premium Plaque Defense (C3).
kompatibel mit allen aufsteckbaren Bürstenköpfen für Erwachsene