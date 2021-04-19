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Eingestellt

UV SanitizerUV-Reinigungsgerät

HX6907/01

4.6
| (22) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Tötet Bakterien und Keime auf Bürstenköpfe ab*
Sorgen Sie mit unserer speziell entwickelten UV-Reinigungstechnologie dafür, dass Ihre Sonicare Bürstenköpfe sauber bleiben. Sie tötet bis zu 99 % der Bakterien und Viren* ab, ohne Chemikalien.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

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ProtectiveClean 5100

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Elektrische Schallzahnbürste

HX684J

HX6856/29

Tötet bis zu 99 % der Bakterien und Viren* ab

Tötet Bakterien und Keime auf Bürstenköpfe ab*

  • UV-Reinigungstechnologie

  • Reinigt 2 Bürstenköpfe**

  • Reinigt ohne Chemikalien

  • Lädt 1 Zahnbürste***

Bürstenköpfe sind von Reinigungslicht umgeben

Bürstenköpfe sind von Reinigungslicht umgeben

Bestrahlen Sie Ihre Bürstenköpfe mit Reinigungslicht: Der Reflektor des UV-Reinigungsgeräts streut das Reinigungslicht auf dem gesamten Bürstenkopf, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Reinigen Sie Ihre Bürstenköpfe** auf Knopfdruck

Reinigen Sie Ihre Bürstenköpfe** auf Knopfdruck

Drücken Sie die Taste einmal, um das UV-Reinigungsgerät zu aktivieren.

Schaltet sich nach der 10-minütigen Reinigung aus

Schaltet sich nach der 10-minütigen Reinigung aus

Einfach und sicher: Das UV-Reinigungsgerät schaltet sich nach Abschluss des 10-minütigen Reinigungszyklus aus.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

22

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV verfasst

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12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Vorteile

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. H.A., E. coli, S. mutans, HSV-1 zur Verwendung mit InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) und Premium Plaque Defense (C3).

  2. kompatibel mit allen aufsteckbaren Bürstenköpfen für Erwachsene