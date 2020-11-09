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Eingestellt
HX8032/07
2 Düsen
AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***
Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.
3.3
von 5
36
Bewertungen
T-Bone
09/11/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert genau so wie angepriesen
Lasse mich nicht gerne für dumm verkaufen, wie es leider oft in der allgemeinen Werbung geschieht. Dieses Teil macht aber tatsächlich alles so wie versprochen.
Vorteile
Einfache Handhabe
Nachteile
Bei Verwendung des optionalen Flüssigkeits-Tank leidet der Akku vom Handgerät. Daher wurde mein Gerät auch schon PROBLEMLOS ausgetauscht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen verfasst
Denny99
11/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ideale Ergänzung zum Zähneputzen
Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Es ist auf alle Fälle eine gute Ergänzung zum Zähneputzen
Vorteile
Man kann die Zahnzwischenräume gründlicher säubern
Nachteile
Der Wasserstrahl sollte gezielt eingesetzt werden da es sonst spritzt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental-Düsen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental-Düsen verfasst
Brummi28
16/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Düsen
Ergonomie, Handhabung dieser Düsen sehr gut. Bin sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen verfasst
bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".
Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen
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