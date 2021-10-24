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Eingestellt
HX8211/02
Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.
Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.
mit 1 Interdentaldüse – wiederaufladbar
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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3.8
von 5
786
Bewertungen
Firlefanz
24/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Excellente
Wirklich ein super Tool um die Zähne bis im hintersten Zahn und zwischen den engsten Spalten sauber zu halten. Dazu kann man sein eigenes Mundwasser gebrauchen was der ganzen Mund nochmals doppelt erfrischt.
Vorteile
Hochwirksam für saubere Zähne, einfach zu bedienen,
Nachteile
Etwas teuer aber das Geld wert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Verwendung 2019-10-24
Pacedidio8
31/12/2019
Suisse
Gutes Gerät
Hat lange Akku-Dauer. Es geht lange, bis ich ihn aufladen muss. Er hat unglaublich Kraft
Vorteile
Lange Akku-Kapazität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Verwendung 2017-12-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Datum der Verwendung 2017-12-31
SchwesterSabine
11/01/2018
Suisse
Toll, gute Zahnpflege-Geräte-Erweiterung
ausgezeichnet, gutes Deasign, gute Leistung, angenehmer Gebrauch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
als manuelles Zähneputzen allein