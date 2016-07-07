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Eingestellt

Philips Sonicare AirFlossZahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

HX8255/02

3.4

| (131) Bewertungen

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss die einfachste Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an Stellen, die mit einer Zahnbürste nicht erreicht werden.

Alle Vorteile anzeigen

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

  • Mit 3 Düsen

  • 1 Düsenbehälter

  • Reiseetui

Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen

Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen

Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden

Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden

Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

131

Bewertungen

07/07/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Die Sonicare reinigt die Zwischenräume sehr gut

Ich hoffe sehr, das diese Sonicare endlich länger funktioniert. Es ist ein sehr gutes Produkt, leider lässt die Haltbarkeit zu wünschen übrig. Es ist inzwischen schon meine dritte Sonicare!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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07/07/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Die Sonicare reinigt die Zwischenräume sehr gut

Ich hoffe sehr, das diese Sonicare endlich länger funktioniert. Es ist ein sehr gutes Produkt, leider lässt die Haltbarkeit zu wünschen übrig. Es ist inzwischen schon meine dritte Sonicare!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/09/2023

Deutschland

Deutschland

Das beste

Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade

Vorteile

Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.

Nachteile

Gibt keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst

Datum der Verwendung 2021-09-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Datum der Verwendung 2021-09-10

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Haftungsausschlüsse

  1. als manuelles Zähneputzen allein