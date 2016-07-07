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Eingestellt
HX8255/02
Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.
Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss die einfachste Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an Stellen, die mit einer Zahnbürste nicht erreicht werden.
Mit 3 Düsen
1 Düsenbehälter
Reiseetui
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
3.4
von 5
131
Bewertungen
Schnufi
07/07/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Die Sonicare reinigt die Zwischenräume sehr gut
Ich hoffe sehr, das diese Sonicare endlich länger funktioniert. Es ist ein sehr gutes Produkt, leider lässt die Haltbarkeit zu wünschen übrig. Es ist inzwischen schon meine dritte Sonicare!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jankow41
07/07/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Die Sonicare reinigt die Zwischenräume sehr gut
Ich hoffe sehr, das diese Sonicare endlich länger funktioniert. Es ist ein sehr gutes Produkt, leider lässt die Haltbarkeit zu wünschen übrig. Es ist inzwischen schon meine dritte Sonicare!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Güni 53
10/09/2023
Deutschland
Das beste
Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade
Vorteile
Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.
Nachteile
Gibt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Datum der Verwendung 2021-09-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2021-09-10
als manuelles Zähneputzen allein