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Geld-zurück-Garantie

Philips Sonicare DiamondCleanElektrische Schallzahnbürste

HX9342/02

HX9340

4

| (77) Bewertungen

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Erhalten Sie weißere Zähne mit unserer eleganten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zu Sonicare.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Sonicare Zahnbürste mit bester Leistung für weiße Zähne

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.0

von 5

77

Bewertungen

04/09/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Praktisch in der Handhabung. Einwandfreie Funktionalität

Edles, gefälliges Design. Einwandfreie Funktionalität mit verschiedenen Anwendungsstufen. Lange Laufzeit mit einer Akkuladung.

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19/07/2012

Suisse

Suisse

Die beste Zahnbürste, die ich jemals hatte

Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Sonicare DiamondClean Wiederaufladbare Schallzahnbürste HX9342. Das Aufladeglas finde ich super !!! Allein der Halter könnte ein bisschen ergonomischer sein.

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22/03/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

gutes, ausgereiftes Produkt

Die Sonicare DiamondClean ist unsere liebste Zahnbürste. Wir haben mehrere davon, für zuhause und unterwegs.

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode