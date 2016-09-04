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HX9342/02
HX9340
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Erhalten Sie weißere Zähne mit unserer eleganten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zu Sonicare.
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
4.0
von 5
77
Bewertungen
Kiebitz
04/09/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Praktisch in der Handhabung. Einwandfreie Funktionalität
Edles, gefälliges Design. Einwandfreie Funktionalität mit verschiedenen Anwendungsstufen. Lange Laufzeit mit einer Akkuladung.
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Turiquiz
19/07/2012
Suisse
Die beste Zahnbürste, die ich jemals hatte
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Sonicare DiamondClean Wiederaufladbare Schallzahnbürste HX9342. Das Aufladeglas finde ich super !!! Allein der Halter könnte ein bisschen ergonomischer sein.
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traveljoe
22/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
gutes, ausgereiftes Produkt
Die Sonicare DiamondClean ist unsere liebste Zahnbürste. Wir haben mehrere davon, für zuhause und unterwegs.
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode