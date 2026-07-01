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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9913/18
HX991B
10 x mehr Plaque-Entfernung*
Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen**
Drucksensor
4 Putzmodi, 3 Intensitäten
Für eine gründliche Reinigung ist ein besonderer Ansatz erforderlich. Dieser C3-Bürstenkopf hat dichte, steife Borsten in der Mitte in fünfeckiger Form, um Ihre Zähne aufzuhellen und zu polieren. So können Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in drei Tagen entfernen. Außerdem wird bis zu 10 Mal mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigung durch die Borsten, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.
4.2
von 5
1560
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
make11
01/07/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Fun und Funktionalität in einem Produkt
Die Zahnbürste ist handlich und effizient. Die Rückmeldungen zur Qualität der Zahnreinigung empfinde ich hilfreich. Das Reisezubehör ist cool.
Vorteile
Gründliche, sanfte, individuell einstellbare Zahnpflege
Nachteile
Es benötigt Strom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/29 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-06-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/29 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-06-01
KatMos
27/06/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfektes Zähneputzen
Wie das letzte Gerät bin ich sehr zufrieden. Neue Einstellungen sind verbessert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9913/18 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-05-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9913/18 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-05-31
Tonia12
10/06/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Produkt hat sehr hilfreiche Funktionen
Ich benutze diese Schallzahnbürste seit knapp zwei Monate und bin begeistert.Eine völlig andere Art von Zahnhygiene. Schon nach einigen habe ich eine Veränderung gespürt und bemerkt. Die Zähne sind nach der Reinigung viel glänzender und es ist einfach ein anderes Gefühl, unbeschreiblich. Auch das Zahnfleisch hat sich im positiven verändert. Kann diese Schallzahnbürste wirklich sehr empfehlen. 👍😊
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/94 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-04-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/94 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-04-27
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
im White+ Modus unter Verwendung einer führenden Zahnpasta zur Zahnaufhellung in 3 Tagen.