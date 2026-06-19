Adaptive Geräuschunterdrückung, die besser denn je auf Sie abgestimmt ist

Intelligentere Algorithmen passen sich kontinuierlich an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an – für mühelosen, immersiven Hörgenuss. Veränderungen der Abdichtung der Ohrmuscheln beim Bewegen werden ausgeglichen, während der Awareness-Modus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Wahrnehmung fühlt sich genau richtig an.