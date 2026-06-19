ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

Neu

FidelioOver-Ear-Kopfhörer

L5/00

Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

Geben Sie Ihrer Lieblingsmusik Raum zum Atmen. Diese kabellosen Premium-Over-Ear-Kopfhörer vereinen exquisiten Fidelio-Sound mit aussergewöhnlichem Komfort und unserer bisher intelligentesten Geräuschregelung. Setzen Sie sie auf, und sie entführen Sie in andere Welten.

Alle Vorteile anzeigen

Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

  • Exquisiter, natürlicher Klang

  • Adaptive Geräuschunterdrückung

  • Leichter Tragekomfort den ganzen Tag

  • Überragende Anrufqualität

Exquisit. Der charakteristische Philips Klang für Fidelio

Massgeschneiderte, keramikbeschichtete Kalottentreiber mit Seidenaufhängung erzeugen einen ausgewogenen, natürlichen Klang, der Sie tief in die Musik eintauchen lässt. Von straffen, kontrollierten Bässen über warme Mitten und funkelnde Höhen bis hin zur präzisen Instrumententrennung erhalten Ihre Lieblingstitel Raum zum Atmen.

Adaptive Geräuschunterdrückung, die besser denn je auf Sie abgestimmt ist

Intelligentere Algorithmen passen sich kontinuierlich an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an – für mühelosen, immersiven Hörgenuss. Veränderungen der Abdichtung der Ohrmuscheln beim Bewegen werden ausgeglichen, während der Awareness-Modus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Wahrnehmung fühlt sich genau richtig an.

Fidelio Design. Aussergewöhnlicher Komfort, federleichtes Tragegefühl

Ein präzisionsgefertigter Rahmen und ein weicher Kopfbügel aus Proteinleder verteilen das Gewicht gleichmässig, während die ovalen Ohrmuscheln für eine effektive passive Geräuschisolierung sorgen. Über ein berührungsempfindliches Bedienfeld lässt sich die Lautstärke mit den Fingerspitzen regeln, und die Musik pausiert, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.