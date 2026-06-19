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Neu
L5/00
Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
Geben Sie Ihrer Lieblingsmusik Raum zum Atmen. Diese kabellosen Premium-Over-Ear-Kopfhörer vereinen exquisiten Fidelio-Sound mit aussergewöhnlichem Komfort und unserer bisher intelligentesten Geräuschregelung. Setzen Sie sie auf, und sie entführen Sie in andere Welten.
Exquisiter, natürlicher Klang
Adaptive Geräuschunterdrückung
Leichter Tragekomfort den ganzen Tag
Überragende Anrufqualität
Massgeschneiderte, keramikbeschichtete Kalottentreiber mit Seidenaufhängung erzeugen einen ausgewogenen, natürlichen Klang, der Sie tief in die Musik eintauchen lässt. Von straffen, kontrollierten Bässen über warme Mitten und funkelnde Höhen bis hin zur präzisen Instrumententrennung erhalten Ihre Lieblingstitel Raum zum Atmen.
Intelligentere Algorithmen passen sich kontinuierlich an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an – für mühelosen, immersiven Hörgenuss. Veränderungen der Abdichtung der Ohrmuscheln beim Bewegen werden ausgeglichen, während der Awareness-Modus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Wahrnehmung fühlt sich genau richtig an.
Ein präzisionsgefertigter Rahmen und ein weicher Kopfbügel aus Proteinleder verteilen das Gewicht gleichmässig, während die ovalen Ohrmuscheln für eine effektive passive Geräuschisolierung sorgen. Über ein berührungsempfindliches Bedienfeld lässt sich die Lautstärke mit den Fingerspitzen regeln, und die Musik pausiert, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen.
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