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  • Besser sehen, besser arbeiten
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Eingestellt

ProfessionalMDLS CRI MATCHLINE LPL41 ERSATZTEIL

LPL27SPAREX1

Besser sehen, besser arbeiten
Dieses multidirektionale Modul ist robust und im Freihandbetrieb verwendbar und bietet Ihnen optimale Sicht ohne Schatten.
Alle Vorteile anzeigen

All-in-one-Beleuchtungssystem für Fachleute

Besser sehen, besser arbeiten

  • Hochwertige LED

  • 250 lm (Boost) und 120 lm (Eco)

  • 1 aufladbares Ersatzmodul

  • Verbessertes Farbschema

Wasser- und staubgeschützt – IP54

Wasser- und staubgeschützt – IP54

Die LED-Inspektionslampe ist wassergeschützt und entspricht IP54.

Hohe Schlagfestigkeit – IK07

Hohe Schlagfestigkeit – IK07

Schnell aufladbar, mit energiesparender LifeP04-Akkutechnologie

Schnell aufladbar, mit energiesparender LifeP04-Akkutechnologie

Schnell aufladbar, mit energiesparender LifeP04-Akkutechnologie. Da sich die Module schnell aufladen lassen, können Sie eines der Module direkt herausnehmen, sobald es aufgeladen und bereit zur Verwendung ist.

Technische Daten

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