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Eingestellt
LPL27SPAREX1
Hochwertige LED
250 lm (Boost) und 120 lm (Eco)
1 aufladbares Ersatzmodul
Verbessertes Farbschema
Die LED-Inspektionslampe ist wassergeschützt und entspricht IP54.
Schnell aufladbar, mit energiesparender LifeP04-Akkutechnologie. Da sich die Module schnell aufladen lassen, können Sie eines der Module direkt herausnehmen, sobald es aufgeladen und bereit zur Verwendung ist.
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