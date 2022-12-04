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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Lampentyp: HB3/HB4
Bis zu 100 % mehr Helligkeit
6.000 K helles, weißes Licht
2 Jahre Garantie
Anzahl der Lampen: 2
Rüsten Sie Ihre Autoscheinwerfer mit Philips Ultinon Pro3021 LED-Lampen für einen modernen Look mit neutralweißem Licht auf. Diese erstklassigen Lampen mit leistungsstarken LED-Chips und einer Farbtemperatur von 6.000 Kelvin sind für maximalen Fahrkomfort ausgelegt. Erkennen Sie Hindernisse schneller und fahren Sie sicherer, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Erhalten Sie Leistung und Eleganz zugleich mit unseren Philips Ultinon Pro3021 LED-Lampen.
Das ideale LED-Licht ist ein hochwertiges Licht mit längerer Lebensdauer. Philips Ultinon Pro3021 Lampen verfügen über ein langlebiges Design mit einem leistungsstarken Kühlkörper, der Wärme von den kritischen Komponenten des Lichts ableitet. Sie bieten eine Lebensdauer von bis zu 2.000 Stunden, die bis zu viermal länger sein kann als die der Halogenlampen, die sie ersetzen***.
Eine optimierte LED-Lampengröße ist entscheidend, da einige optische Komponenten sehr klein sein können. Während andere LED-Nachrüstlösungen auf dem Markt möglicherweise mit einer externen Steuerungseinheit ausgestattet sind, bietet unsere Philips Ultinon Pro3021 LED eine integrierte Steuerungseinheit, die eine schnellere Installation ohne großen Aufwand ermöglicht. Das kompakte Design passt in noch mehr Automodelle und lässt sich von einem fachkundigen Mechaniker ganz leicht installieren. Nehmen Sie die gewünschte Veränderung vor. Befolgen Sie dazu die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier**** und die als Orientierungshilfe bereitgestellte Kompatibilitätsliste hier*****.
3.0
von 5
1
Bewertung
Arjimiro
04/12/2022
España
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Vorteile
La colocacion
Nachteile
La luz no es muy intensa y no homologadas
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED verfasst
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED verfasst
Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard für Halogenlampen
Sie sind selbst für die Einhaltung der örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstlampen verantwortlich. Die Lampen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.
Verfügbar auf Philips.com/LEDcompatibility-check
Besuchen Sie Philips.com/LED-bulbs