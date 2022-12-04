ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern

Ultinon Pro3021Elegantes LED-Licht

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Bewertung
Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
Philips LED-Scheinwerferlampen** wurden speziell für angenehme Leuchtkraft und zuverlässige Leistung entwickelt. Sie sind zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich. Die langlebigen Scheinwerferlampen können einfach eingebaut werden und sind das ideale Upgrade, um von Halogen auf LED zu wechseln.
Alle Vorteile anzeigen

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern

  • Lampentyp: HB3/HB4

  • Bis zu 100 % mehr Helligkeit

  • 6.000 K helles, weißes Licht

  • 2 Jahre Garantie

  • Anzahl der Lampen: 2

Hochwertiges, neutralweißes Licht

Rüsten Sie Ihre Autoscheinwerfer mit Philips Ultinon Pro3021 LED-Lampen für einen modernen Look mit neutralweißem Licht auf. Diese erstklassigen Lampen mit leistungsstarken LED-Chips und einer Farbtemperatur von 6.000 Kelvin sind für maximalen Fahrkomfort ausgelegt. Erkennen Sie Hindernisse schneller und fahren Sie sicherer, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Erhalten Sie Leistung und Eleganz zugleich mit unseren Philips Ultinon Pro3021 LED-Lampen.

Langlebige Lampen

Das ideale LED-Licht ist ein hochwertiges Licht mit längerer Lebensdauer. Philips Ultinon Pro3021 Lampen verfügen über ein langlebiges Design mit einem leistungsstarken Kühlkörper, der Wärme von den kritischen Komponenten des Lichts ableitet. Sie bieten eine Lebensdauer von bis zu 2.000 Stunden, die bis zu viermal länger sein kann als die der Halogenlampen, die sie ersetzen***.

Einfache Installation

Eine optimierte LED-Lampengröße ist entscheidend, da einige optische Komponenten sehr klein sein können. Während andere LED-Nachrüstlösungen auf dem Markt möglicherweise mit einer externen Steuerungseinheit ausgestattet sind, bietet unsere Philips Ultinon Pro3021 LED eine integrierte Steuerungseinheit, die eine schnellere Installation ohne großen Aufwand ermöglicht. Das kompakte Design passt in noch mehr Automodelle und lässt sich von einem fachkundigen Mechaniker ganz leicht installieren. Nehmen Sie die gewünschte Veränderung vor. Befolgen Sie dazu die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier**** und die als Orientierungshilfe bereitgestellte Kompatibilitätsliste hier*****.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

1

Bewertung

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Philips Mitarbeiter(in)

Verifizierter Käufer

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Vorteile

La colocacion

Nachteile

La luz no es muy intensa y no homologadas

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED verfasst

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard für Halogenlampen

  2. Sie sind selbst für die Einhaltung der örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstlampen verantwortlich. Die Lampen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.

  3. Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.

  4. Verfügbar auf Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Besuchen Sie Philips.com/LED-bulbs