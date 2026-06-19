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  • Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
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Ultinon Pro3022LED-Scheinwerferlampen

LUM11012U3022X2

3.8
| (257) Bewertungen
Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern
Philips LED-Scheinwerferlampen** wurden speziell für angenehme Leuchtkraft und zuverlässige Leistung entwickelt. Sie sind zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich. Die langlebigen Scheinwerferlampen können einfach eingebaut werden und sind das ideale Upgrade, um von Halogen auf LED zu wechseln.
Alle Vorteile anzeigen

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Beleuchten Sie die Straßen mit LED-Lichtern

  • Lampentyp: HIR2

  • Bis zu 100 % mehr Helligkeit

  • 6.000 K helles, weißes Licht

  • 2 Jahre Garantie

  • Anzahl der Lampen: 2

Hochwertiges, neutralweißes Licht

Rüsten Sie Ihre Autoscheinwerfer mit Philips Ultinon Pro3022 LED-Lampen für einen modernen Look mit neutralweißem Licht auf. Diese erstklassigen Lampen mit leistungsstarken LED-Chips und einer Farbtemperatur von 6.000 Kelvin sind für maximalen Fahrkomfort ausgelegt. Erkennen Sie Hindernisse schneller und fahren Sie sicherer, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Unseren Philips Ultinon Pro3022 LED-Lampen sind leistungsstark und sehen gleichzeitig elegant aus.

Langlebige Lampen

Das ideale LED-Licht ist ein qualitativ hochwertiges Licht mit längerer Lebensdauer. Philips Ultinon Pro3022 Lampen verfügen über ein langlebiges Design mit einem leistungsstarken Dual-Kühlsystem: die aktive AirCool-Kühlung kombiniert mit einem Wärmeableiter aus Aluminium leitet die Wärme von den kritischen Komponenten des Lichts ab. Sie bieten eine Lebensdauer von bis zu 2.000 Stunden, die bis zu viermal länger sein kann als die der Halogenlampen, die sie ersetzen***.

Einfache Installation

Eine optimierte LED-Lampengröße ist entscheidend, da einige optische Komponenten sehr klein sein können. Während andere LED-Nachrüstlösungen auf dem Markt möglicherweise mit einer externen Steuerungseinheit ausgestattet sind, bietet unsere Philips Ultinon Pro3022 LED eine integrierte Steuerungseinheit, die eine schnellere Installation ohne großen Aufwand ermöglicht. Das kompakte Design passt in noch mehr Automodelle und lässt sich von einem fachkundigen Mechaniker ganz leicht installieren. Nehmen Sie die gewünschte Veränderung vor. Befolgen Sie dazu die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier****.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

257

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard für Halogenlampen

  2. Sie sind selbst für die Einhaltung der örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstlampen verantwortlich. Die Lampen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.

  3. Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.

  4. Verfügbar auf Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Besuchen Sie Philips.com/LED-bulbs