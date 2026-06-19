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LUM11012U3022X2
Lampentyp: HIR2
Bis zu 100 % mehr Helligkeit
6.000 K helles, weißes Licht
2 Jahre Garantie
Anzahl der Lampen: 2
Rüsten Sie Ihre Autoscheinwerfer mit Philips Ultinon Pro3022 LED-Lampen für einen modernen Look mit neutralweißem Licht auf. Diese erstklassigen Lampen mit leistungsstarken LED-Chips und einer Farbtemperatur von 6.000 Kelvin sind für maximalen Fahrkomfort ausgelegt. Erkennen Sie Hindernisse schneller und fahren Sie sicherer, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Unseren Philips Ultinon Pro3022 LED-Lampen sind leistungsstark und sehen gleichzeitig elegant aus.
Das ideale LED-Licht ist ein qualitativ hochwertiges Licht mit längerer Lebensdauer. Philips Ultinon Pro3022 Lampen verfügen über ein langlebiges Design mit einem leistungsstarken Dual-Kühlsystem: die aktive AirCool-Kühlung kombiniert mit einem Wärmeableiter aus Aluminium leitet die Wärme von den kritischen Komponenten des Lichts ab. Sie bieten eine Lebensdauer von bis zu 2.000 Stunden, die bis zu viermal länger sein kann als die der Halogenlampen, die sie ersetzen***.
Eine optimierte LED-Lampengröße ist entscheidend, da einige optische Komponenten sehr klein sein können. Während andere LED-Nachrüstlösungen auf dem Markt möglicherweise mit einer externen Steuerungseinheit ausgestattet sind, bietet unsere Philips Ultinon Pro3022 LED eine integrierte Steuerungseinheit, die eine schnellere Installation ohne großen Aufwand ermöglicht. Das kompakte Design passt in noch mehr Automodelle und lässt sich von einem fachkundigen Mechaniker ganz leicht installieren. Nehmen Sie die gewünschte Veränderung vor. Befolgen Sie dazu die Schritt-für-Schritt-Anleitung hier****.
3.8
von 5
257
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard für Halogenlampen
Sie sind selbst für die Einhaltung der örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstlampen verantwortlich. Die Lampen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.
Verfügbar auf Philips.com/LEDcompatibility-check
Besuchen Sie Philips.com/LED-bulbs