Einfache Installation

Philips LED-Adapterringe sind einfach zu installieren und garantieren bei Bedarf einen perfekten Sitz und eine sichere Befestigung der H7 LED-Lampen an den Scheinwerfern des Fahrzeugs. Um mehr über die Installation unserer Adapterringe zu erfahren, kann das Benutzerhandbuch auf der Philips Support-Seite aufgerufen werden***.