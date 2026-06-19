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LUM11024X2/10
11024X2
LUM11024X2
Präzise Passform und einfache Montage
Um LED-Scheinwerferlampen sicher in Ihrem Fahrzeug zu installieren, benötigen Sie möglicherweise modellspezifische Adapter. Philips Adapterringe sorgen dafür, dass unsere Philips H7 LED-Lampen sicher in den Fahrzeugen befestigt sind, die sie benötigen.
Typ Q Adapterringe
Packung mit 2 Adapterringen
FÜR HL [≈H7], H7-LED
Gilt für 12-V-Fahrzeuge
Philips HL [H7], H7 LED*-Lampen sind für die meisten Fahrzeugmodelle geeignet, für einige sind jedoch möglicherweise Adapterringe erforderlich, um eine sichere Installation zu gewährleisten. Um herauszufinden, ob Sie zusätzliche Adapterringe benötigen, um die Scheinwerfer Ihres Autos auf LED aufzurüsten, lesen Sie unsere Philips Kompatibilitätslisten**.
Philips LED-Adapterringe sind einfach zu installieren und garantieren bei Bedarf einen perfekten Sitz und eine sichere Befestigung der H7 LED-Lampen an den Scheinwerfern des Fahrzeugs. Um mehr über die Installation unserer Adapterringe zu erfahren, kann das Benutzerhandbuch auf der Philips Support-Seite aufgerufen werden***.
Philips LED-Adapterringe bestehen aus haltbaren Materialien und halten den physikalischen und thermischen Belastungen im Automobilbereich stand. Sie wurden unter härtesten Bedingungen getestet, sodass Sie die einzigartige Leistung unserer Philips HL [H7]-, H7 LED*-Lampen jahrelang genießen können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Verfügbar auf philips.com/LEDcompatibility-check. Hinweis: Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 Series ist nur gültig, wenn das Original-Zubehör von Philips installiert wird, wo dies erforderlich ist. Weitere Informationen unter Philips.com/roadlegalLED
Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport