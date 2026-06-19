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Lampentyp: H3
LED-Lampe zum Direkteinbau
Kompaktes Design
Helles, weißes Licht mit 6.000 K
Anzahl der Lampen: 2
Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe erforderlich: Die Philips Ultinon Access LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr Direkteinbau-Design hat die gleichen Eigenschaften wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation an schwer erreichbaren Stellen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit H3-Scheinwerfern und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.
Philips Ultinon Access LED-Lampen wurden entwickelt, um eine bessere Lichtstrahlleistung als Halogenlampen in einem kompakten, universellen Design zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch die Strahlleistung mit weniger Energie deutlich. Die Philips Ultinon Access LED-Lampen bieten Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße und erleichtern die Erkennung von Hindernissen. So wird für mehr Fahrsicherheit gesorgt.
Die fortschrittliche Beleuchtungstechnik von Philips hat in der Automobilbranche seit über 100 Jahren ihren festen Platz. Wir wissen, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer hervorragenden Integration in moderne, anspruchsvolle Fahrzeuge abhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an den Branchenstandards. Unsere Philips Ultinon Access LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.
3.8
von 5
257
Bewertungen
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Date of Use 2026-03-30
Autowolf
16/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Nicht mehr wegzudenken
Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis
Vorteile
Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Nachrüstleuchtmittel sind Sie selbst verantwortlich.
2 Jahre Garantie. Besuchen Sie philips.com/auto-warranty. Hier erfahren Sie mehr über unsere Garantierichtlinien.