Plug & Play-Installation

Mit den Philips Ultinon Access LED-Lampen ist die Installation so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe sind nicht erforderlich: Die Philips Ultinon Access LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten mit IEC 60061 kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr für den Direkteinbau konzipiertes Design hat den gleichen Platzbedarf wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation in beengten Räumen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge, die mit H11-Lampen ausgestattet sind und gewährleisten eine breite Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*