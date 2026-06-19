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  • Farblich passend zu Ihrem Style
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Ultinon ClassicPassen Sie Ihre LED-Lampen mit Halogen an

11972U2510C2

11972U2510

11972U2510C2

3.8
| (256) Bewertungen
Farblich passend zu Ihrem Style
Schalten Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs auf Philips Ultinon Classic LED um, und erleben Sie die Wärme klassischer Halogenbeleuchtung mit der Leistung von LEDs! Mit diesen einfach zu installierenden Lampen können Sie jetzt ohne großen Aufwand auf LEDs aufrüsten!*
Alle Vorteile anzeigen

Klassische, warmweiße LED-Lampen

Farblich passend zu Ihrem Style

  • Lampentyp: H7, H18

  • Warmweißes Licht mit 3500 K

  • Über 80 % mehr Helligkeit

  • Easy-Fit-LED-Lampe

  • Anzahl der Lampen: 2

Genießen Sie die Wärme von klassischem Licht mit 3500 K

Genießen Sie die Wärme von klassischem Licht mit 3500 K

Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer auf, ohne Kompromisse bei Ihrem Look einzugehen! Philips Ultinon Classic LED-Lampen erzeugen ein elegantes, warmweißes Licht, das mit anderen Halogenscheinwerfern vergleichbar ist und Ihrem Auto einen zeitlosen Look verleiht. Passen Sie sie farblich an Ihre anderen Frontscheinwerfer an und profitieren Sie gleichzeitig von der verbesserten Helligkeit der LEDs. Erleben Sie die perfekte Mischung aus klassischem Stil und moderner Technologie.

80 % mehr Helligkeit für hohe Sichtbarkeit**

80 % mehr Helligkeit für hohe Sichtbarkeit**

Philips Ultinon Classic LED-Lampen wurden entwickelt, um eine hochwertigere Lichtstrahlleistung im Vergleich zu Halogenlampen in einem kompakten, universellen Format zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch die Strahlleistung bei einem geringeren Energieverbrauch deutlich. Mit bis zu 80 % zusätzlicher Helligkeit* bieten die Philips Ultinon Classic LED-Lampen Fahrern eine bessere Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.

Plug & Play-Installation

Plug & Play-Installation

Mit den Philips Ultinon Classic LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe erforderlich: Die Philips Ultinon Classic LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr Direkteinbau-Design hat die gleichen Eigenschaften wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation an schwer erreichbaren Stellen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit H3-Scheinwerfern und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

256

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Entspricht nicht den ECE-R37-Vorschriften. Nur für den Einsatz im Gelände.

  2. Im Vergleich zum gesetzlichen Standard für Halogenlampen.

  3. 2 Jahre Garantie. Besuchen Sie philips.com/auto-warranty, um mehr über unsere Garantierichtlinien zu erfahren. Die Garantie von Philips deckt Herstellungsfehler ab und ist nur für nicht kommerzielle Zwecke bestimmt.