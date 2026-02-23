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Accessories for LED upgradeCANbus-Adapter

18952X2

2.4

| (5) Bewertungen

3-in-1-Lösung

Nutzen Sie eine 3-in-1-Lösung* für Warnungen und Lichtprobleme auf dem Armaturenbrett von Philips LED-Lampen – mit Philips CANbus-Adaptern. Philips CANbus-Adapter gewährleisten die zuverlässige und langlebige Leistung Ihrer LED-Lampen unter realen Fahrbedingungen.

Alle Vorteile anzeigen

Erweitertes Fahrzeugsystem

3-in-1-Lösung

  • Für [≈H7]-LED-Nachrüstungslampen

  • Anzeigen- und Lichtfehler vermeiden

  • Einfache Installation

  • Wasserdichtes Design

Irreführende Armaturenbrettanzeigen vermeiden

Manchmal wird beim Einbau von LED-Nachrüstungslampen der geringere Stromverbrauch der LED vom Fahrzeugsicherheitssystem als Ausfall der Lampen interpretiert. Dies führt zu einer Fehleranzeige auf dem Armaturenbrett, obwohl die LED-Lampen einwandfrei funktionieren. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Philips CANbus-Adapters. Der Philips CANbus-Adapter für Philips LED HL [H7]-Lampen wird an das in das Fahrzeug eingebaute Sicherheitssystem angeschlossen, um falsche Fehlermeldungen auf dem Armaturenbrett zu vermeiden. So haben Fahrer und Fahrerinnen die Gewissheit, dass ihre Philips LED-einwandfrei funktionieren.

Flacker- und Dimmungsprobleme vermeiden

Der geringere Stromverbrauch von LED-Lampen kann manchmal zu Stromschwankungen führen, was zu einer Herabstufung der Leistung der LED-Scheinwerferlampen führt. Mit einer intelligenten 3-in-1-Funktion bietet unser Philips CANbus-Adapter eine zusätzliche Kondensatorfunktion, wodurch Flacker- und Dimmungsprobleme vermieden werden. Holen Sie mit den neuesten CANbus-Adaptern von Philips das Beste aus Ihren Philips LED-Nachrüstungslampen heraus.

Zweifel ausräumen

Jedes Fahrzeugmodell ist anders – die meisten benötigen keinen Philips CANbus-Adapter, wenn LED-Lampen nachgerüstet werden! Wenn Sie wissen möchten, ob für Ihr Fahrzeugmodell ein Philips CANbus-Adapter erforderlich ist, besuchen Sie unsere Philips Website und lesen Sie unsere neueste Online-Kompatibilitätsliste**.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.4

von 5

5

Bewertungen

5
3

23/02/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Technisch top, Punktabzug für Onlineportal

technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht

Vorteile

Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter verfasst

Datum der Verwendung 2026-01-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter verfasst

Datum der Verwendung 2026-01-23

29/04/2025

España

España

Verifizierter Käufer

Excelente

Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)

Vorteile

Sin incidencias

Nachteile

Debería estar "Pack completo"

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus verfasst

Datum der Verwendung 2024-10-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus verfasst

Datum der Verwendung 2024-10-29

23/05/2024

Danmark

Danmark

Verifizierter Käufer

Ikke for god en start

På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer

Vorteile

Hvis det virker ja

Nachteile

Når det ikke virker

Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere verfasst

Datum der Verwendung 2024-04-23

Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere verfasst

Datum der Verwendung 2024-04-23

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Haftungsausschlüsse

  1. Vermeiden Sie falsche Armaturenbrettwarnungen sowie Flacker- und Dimmungsprobleme

  2. Wir testen unsere Lampen und Zubehörteile kontinuierlich mit weiteren Fahrzeugmodellen und aktualisieren unsere Kompatibilitätsliste regelmäßig. Wenn Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt ist, wurde es noch nicht getestet. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Center.

  3. Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.

  4. 3 Jahre Garantie (2 Jahre Standard + 1 zusätzliches Jahr). Besuchen Sie philips.com/auto-warranty, um sich für eine erweiterte Garantie zu registrieren