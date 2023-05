Smart-Zoom-Regler zur einfachen Lichtsteuerung

Der ergonomische Smart-Zoom-Regler wurde in Zusammenarbeit mit Mechanikern entwickelt und ermöglicht Ihnen, das Licht anzupassen, von weiter Flutlichtbeleuchtung bis hin zum fokussierten Lichtstrahl, selbst wenn Sie Handschuhe tragen. Der drehbare Smart-Zoom-Regler befindet sich an der Seite der Lampe und ist immer in Reichweite, sodass Sie die Lampe nicht bewegen müssen. Das intelligente Design der Lampe erinnert sich an Ihre letzte Einstellung und leuchtet bei erneutem Einschalten direkt mit der gewünschten Intensität.