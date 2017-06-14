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Eingestellt

FidelioKopfhörer mit Mikrofon

M1MKIIBO/00

2.6

| (16) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz mit orangefarbenen Details
Schwarz mit orangefarbenen Details
Weiß
Weiß

HiFi-Sound, sorgfältige Herstellung

Der Philips Fidelio M1MKII bietet eine Kombination aus erstklassigem Sound und wahrem Komfort in einem kultigen Design. Er wurde von Experten entwickelt und für ein Musikerlebnis in HD hergestellt. Das leichte und dennoch robuste Design sorgt unterwegs zudem für eine hervorragende Geräuschisolierung.

Alle Vorteile anzeigen

HiFi-Sound, sorgfältige Herstellung

  • High Resolution Audio

  • On-Ear

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Doppelschichtige Ohrmuscheln für präzisen Sound

Die doppelschichtigen Ohrmuscheln des Philips Fidelio M1MKII wurden speziell zur Reduzierung von Resonanzen und Vibrationen für wahrhaft präzisen und glasklaren Sound entwickelt, sodass Sie alle Details wahrnehmen können. Die robuste Lagenkonstruktion des M1MKII sorgt für Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort, damit Sie jahrelang Freude an diesem musikalischen Begleiter haben.

Optimierter 40 mm Neodym-Treiber für authentischen Sound

Optimierter 40 mm Neodym-Treiber für authentischen Sound

Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

Integrierter Regler und Mikrofon wechselt zwischen Musik und Anrufen

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.6

von 5

16

Bewertungen

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic design and amazing sound

I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.

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Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst

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18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

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Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic verfasst

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13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

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Diese Bewertung wurde für Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic verfasst

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