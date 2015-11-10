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Eingestellt

FidelioKabellose Bluetooth®-Kopfhörer

M2BTBK/00

3

| (31) Bewertungen

Kabelloses HiFi-Erlebnis – an jedem Ort

Ob zu Hause oder unterwegs, mit dem Fidelio M2BT genießen Sie überall Sound in HD-Qualität und eine nahtlose Bluetooth®-Konnektivität. NFC-Technologie sorgt für die kabellose Kopplung mit nur einer Berührung, und über die intuitiven Bedienelemente können Sie leicht und bequem zwischen Musik und Anrufen wechseln.

Alle Vorteile anzeigen

Kabelloses HiFi-Erlebnis – an jedem Ort

  • High Resolution Audio

  • On-Ear

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

  • NFC

Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster für einen ergonomischen Sitz

Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster für einen ergonomischen Sitz

Die für den Fidelio M2BT verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster mit atmungsaktiven Materialien wurden speziell entwickelt, um Druck und Hitze zu verringern. Dadurch überzeugt der Fidelio M1 durch ausgezeichneten Klang und Tragekomfort.

Zwei integrierte Mikrofone schließen Umgebungsgeräusche aus, für eine bessere Gesprächsqualität

Der M2BT-Kopfhörer verfügt über zwei Mikrofone, eines für die Stimmenübertragung und ein weiteres, das Umgebungsgeräusche misst und automatisch den Sound für optimale Gesprächsqualität anpasst.

Akustische Abschirmung schließt Klangdetails ein und Umgebungsgeräusche aus

Akustische Abschirmung schließt Klangdetails ein und Umgebungsgeräusche aus

Der Fidelio Kopfhörer verfügt über eine akustische Abschirmung, die auf einer speziell entwickelten Spannsicherung in der internen Kammer basiert, die unnötigen Klangverlust vermeidet und sämtliche Sounddetails bewahrt. Sie erhalten nicht nur eine hervorragende Basswiedergabe, sondern genießen auch jedes Detail Ihrer Musik, ohne Personen in Ihrer Umgebung zu stören.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

31

Bewertungen

10/11/2015

Deutschland

Deutschland

Super

Habe das Produkt zwar erst gestern gekauft, bin aber begeistert. Super Trágekomfort, rutscht nicht, fühlt sich angenehm an und es gibt keine heissen Ohren :-) Kopplung per NFC ist supereinfach. Nur ein, zwei Knöpfe drücken und die Verbindung steht. Soundqualität sowohl per Kapel, als auch per bluetooth nicht zu bemängeln und das bei wechselnden Style von Peter Hollens (Acapella) über Lindsey Stirling (Violine) und den PianoGuys (Piano/Chello) bis zu Rammstein und Nightwish. Das einzige Manko ist bestenfalls das fehlende Netzteil. Doch ist dieses zu verkraften, da ohnehin für Handy und/oder Tab eines vorhanden ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2BTBK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

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Diese Bewertung wurde für Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar verfasst

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12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

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Diese Bewertung wurde für Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones verfasst

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