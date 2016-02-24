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Eingestellt
M2L/00
Hochauflösender Sound
Dank Lightning-Anschluss und integriertem DAC übertragen die M2L-Kopfhörer den typischen Fidelio Sound in hoher Auflösung direkt auf Ihr iOS-Gerät, ohne Verzerrungen oder Übersprechen. Genießen Sie unglaublich detaillierten Sound überall mit Stil.
40-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.
Der Philips Fidelio M2L ist mit einem Lightning™-Anschluss ausgestattet, der ein rein digitales Signal direkt an die Kopfhörer liefert. Die digitale Signalwiedergabe hilft bei der Reduzierung von Übersprechstörungen und verbessert die Stereotrennung.
Der in den Philips Fidelio M2L integrierte Digital-Analog-Wandler (DAC) bietet Ihnen die Freiheit und Mobilität, Ihre Musik überall und jederzeit in hoher Auflösung zu genießen. So ist kein zusätzliches Zubehör mehr nötig, wenn Sie unterwegs sind.
3.7
von 5
3
Bewertungen
Garythegrom
24/02/2016
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Quality
Great depth of sound and timing. Highly recommended.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Headphones with lightning connector verfasst
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Ethers19
07/05/2015
United Kingdom
Does digital very well
I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.
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Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Headphones with lightning connector verfasst
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EcHo
12/11/2015
Sverige
Bra ljud, men inte överallt...
Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.
Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt verfasst
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