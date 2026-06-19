Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.