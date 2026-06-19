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  • Genießen Sie DVD-Filme mit hervorragendem Klang
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Eingestellt

DVD-Microsystem

MCD170/12

Genießen Sie DVD-Filme mit hervorragendem Klang
Jetzt können Sie den audiovisuellen Kinogenuss in Ihrem Wohnzimmer erleben! Das stilvolle DVD-Microsystem MCD170 von Philips bietet Dynamic Bass Boost für tiefen und vollen Bass-Sound.
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Genießen Sie DVD-Filme mit hervorragendem Klang

  • DVD-Wiedergabe

  • USB Direct

  • Kompaktes Design

Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Sie können mit diesem Player DVDs, DivX® Ultra, MP3/WMA-CDs, CDs und CD-RW wiedergeben. DivX® Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat. CD-RW bezeichnet ein CD-Laufwerk, auf dem die gängigsten wiederbeschreibbaren CD-Formate wiedergegeben werden können.

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern

Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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