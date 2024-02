Bändchenhochtöner für naturgetreue Wiedergabe

Bändchenhochtöner sind Hochtonlautsprecher, die dynamischen und klaren Sound liefern. Sie werden normalerweise in High-End Audiosystemen verwendet, um eine erstklassige Wiedergabetreue zu erreichen. Konventionelle konische und Kalotten-Hochtöner basieren auf dem Prinzip eines gerichteten, beweglichen Drahts, während der Bändchenhochtöner hohe Frequenzen in einem Bereich von 180° ausstrahlt. Dadurch wird die Abstrahlungsbreite in den höheren Tonlagen erheblich verbreitert. Gleichzeitig wird der optimal beschallte Ort (Sweet Spot) erweitert, damit selbst bei kompakten Audiosystemen ein weiter, kristallklarer und natürlicher Sound zu hören ist.