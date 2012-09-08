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Cube Micro-Soundsystem

MCM103B/12

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Genießen Sie Ihre Lieblings-CDs und -Musik ganz nach Ihren Wünschen. Die Philips Cube Mini Stereoanlage gibt CDs und vieles mehr wieder und verfügt zusätzlich über USB Direct für die Musikwiedergabe von tragbaren Geräten. Dank des kompakten Designs passt sie sich überall jedem Lebensstil an.

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Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Technische Daten

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Bewertungen

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Bewertungen

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empfehlen dieses Produkt.

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08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

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23/09/2011

Italia

Italia

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