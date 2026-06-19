Einkaufswagen

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Eingestellt
MCM169/12
Begeistert von Sound
Für noch mehr Musikgenuss bietet Ihnen das klassische Micro-Musiksystem von Philips die Möglichkeit, all Ihre Musik direkt von CDs auf ein USB-Gerät zu rippen. Zusätzlich garantiert Dynamic Bass Boost hervorragenden Sound.
CD-Ripping
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Bewertungen
Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.