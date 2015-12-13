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HiFi-Microsystem

MCM204/12

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der neue Klassiker

Das Philips MCM204 wurde speziell für Fans ultimativer Technologie- und Designlösungen entwickelt und glänzt mit Finesse und Qualität. Genießen Sie Ihre MP3-/WMA-Musik und direkte USB-Wiedergabe über Ihren tragbaren Player.

Alle Vorteile anzeigen

mit direkter USB-Wiedergabe

Der neue Klassiker

  • MP3/WMA-CD-Wiedergabe

  • USB Direct

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Autostop-Kassettendeck

Autostop-Kassettendeck

0

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

13/12/2015

Deutschland

Deutschland

Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung

Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM204 HiFi-Microsystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM204 HiFi-Microsystem verfasst

16/10/2011

France

France

excellent produit

je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM204 Microchaîne hi-fi verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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