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Eingestellt

Mini Stereoanlage

MCM2150/12

3.6

| (14) Bewertungen

Satter, kraftvoller Sound

Hören Sie dank USB Direct und einem Audioeingang Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Dieses Philips Micro-Soundsystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.

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Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Max. 70 W

70 W RMS maximale Ausgangsleistung

Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.6

von 5

14

Bewertungen

11/06/2014

Deutschland

Deutschland

Echt super

Ich finde den Sound wirklich super genauso wie den Stil. Der Größe der Boxen nach könnten beide mehr Leistung bringen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2150 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2150 Mini Stereoanlage verfasst

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2150 Micro music system verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2150 Micro music system verfasst

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2150 Micro music system verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2150 Micro music system verfasst

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